Письмо в 2050-й год: жители Саранска оставили послание потомкам

Саранск, , 18:13 — REGNUM В Саранске 28 декабря вскрыли капсулу с посланием потомкам, которая была заложена в 1967 году. В церемонии принял участие глава Мордовии Владимир Волков, спикер Госсобрания Владимир Чибиркин, премьер-министр Владимир Сушков, глава Саранска Петр Тултаев, а также жители и гости столицы региона, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Выступая перед собравшимися Волков констатировал, что свершилось знаковое и для многих долгожданное событие в истории города.

«Это уникальный момент, когда мы получаем послание из прошлого, по-особому чувствуем связь времен, вспоминаем и гордимся достижениями наших предшественников, уважаем их идеалы», — отметил глава республики.

По его словам, 50 лет — это небольшой срок для истории, но значительный период в жизни страны и республики, и за эти годы произошли радикальные перемены. Саранск — это комфортный, современный город европейского уровня. Город, которому доверено стать центром крупнейшего спортивного праздника — чемпионата мира по футболу. 50 лет назад жители Саранска не могли о таком даже мечтать.

Текст послания Волков передал на хранение в Мордовский республиканский краеведческий музей им. И.Д.Воронина, где его смогут увидеть все желающие.

Также была произведена закладка капсулы с посланием жителям столицы Мордовии 2050 года. Его авторами стали жители республики и столицы региона разных возрастов, социальных групп и идейных убеждений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первоначально планировалось вскрывать капсулу времени в День Народного единства — 4 ноября 2017 года. Однако в администрацию Саранска, как сообщали в муниципалитете, «поступили многочисленные обращения жителей города с просьбой перенести дату вскрытия капсулы и закладки нового послания».

В 1967 году в стене здания администрации города была заложена капсула с посланием потомкам — жителям города Саранска 2017 года. Она изготовлена в виде первого искусственного спутника Земли. Такие капсулы были заложены во многих городах страны.