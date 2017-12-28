Обещанного ждут и ждут: когда решатся транспортные проблемы Рязани

Рязань, , 17:55 — REGNUM Проблемы муниципального транспорта Рязани, среди которых высокая задолженность, будут решены в 2018 году. Об этом на пресс-конференции 28 декабря заявил исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов.

«Сейчас разработан и реализуется антикризисный план мероприятий, которые помогут транспортным предприятиям выйти из кризиса. Ведётся учёт пассажиропотока, осуществляется строгий контроль за соблюдением расписания. В 2018 году проблему муниципального транспорта мы решим», — цитирует мэра информационное агентство «7INFO».

Как сообщила пресс-служба городской администрации, с января 2018 года в автобусах будут установлены видеокамеры, которые будут фиксировать число входящих пассажиров. Тестовая фиксация была проведена на 98 маршрутах. Позже будет пересмотрена маршрутная сеть в городе.

Кроме того, Сергей Карабасов отметил, что сейчас задолженность двух муниципальных предприятий «Автоколонна №1310» и «Управление рязанского троллейбуса» составляет 350 млн рублей. При этом финансовые проблемы появились в том числе и из-за государственных контрактов на установку терминалов оплаты. Эту информацию подтвердил Сергей Карабасов. По данным пресс-службы, сейчас результаты внутреннего аудита уже направлены в «компетентные органы».

«Обеспечить качественное транспортное обслуживание населения города только муниципальным пассажирским транспортом не удастся. Для замены изношенного подвижного состава и укомплектования всех маршрутов только муниципальным транспортом требуются огромные бюджетные затраты. Город не располагает такими ресурсами. Поэтому без поддержки коммерческого транспорта на регулярных маршрутах город обойтись не сможет», — сказал Сергей Карабасов.

Отвечая на вопрос об экономическом эффекте от повышения стоимости проезда в общественном транспорте Рязани, Сергей Карабасов сообщил, что его можно будет оценить только через полгода.

ИА REGNUM напоминает, что тяжелое положение муниципального транспорта было одной из причин повышение стоимость проезда с 19 до 23 рублей. Оно произошло 1 декабря, несмотря на то, что жители оказались против. В интернете была опубликована петиция с требованием отменить решение, под ней подписались примерно 20 тысячи человек.

На защиту мэрии в этом вопросе встал губернатор Николай Любимов. На пресс-конференции 24 декабря он сообщил, что это вынужденная мера.

«Наконец-то городские власти стали заниматься транспортом как надо. Даже больше, мы с коллегами из города вынуждены спасать предприятия. Их долги — почти полмиллиарда рублей. Это два больших детских сада. В ноябре работа «Автоколонны» чуть не была остановлена вообще — там нечем было заправлять автобусы. Можно много дискутировать, но надо срочно что-то делать, чтобы они просто не обанкротились», — сказал глава региона.

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