В Узбекистане заключенные стали чаще обращаться к омбудсмену

Ташкент, , 17:55 — REGNUM В Узбекистане по итогам 11 месяцев 2017 года количество обращений заключенных к уполномоченному Олий Мажлиса республики по правам человека увеличилось в 2,5 раза, сообщает 28 декабря «Подробно.uz» со ссылкой на заместителя уполномоченного Санжара Хамидуллаева.

В 2017 году омбудсмен провел более 800 встреч с заключенными и выполнил мониторинг соблюдения прав в 13 учреждениях по исполнению наказания.

По словам Хамидуллаева, число обращений заключенных к уполномоченному с каждым годом растет. В 2015 году поступило 147 обращений, в 2016 — 211 и с января по ноябрь 2017 — 500.

Заместитель омбудсмена добавил, что все обращения внимательно изучаются. Большинство из них имеют правовой характер, но встречаются также просьбы о социальной помощи семьям заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2016 года уполномоченный парламента Узбекистана по правам человека Улугбек Мухаммадиев запустил «прямую линию» на период президентской выборной компании в республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Омбудсмен Узбекистана станет доступнее в период выборов