Лидер штаба поддержки Путина отозвал жалобу на «иностранного агента»

Саратов, , 21:04 — REGNUM Лидер студенческого штаба поддержки Владимира Путина Никита Смирнов, который ранее подал жалобу на Саратовскую организацию больных сахарным диабетом как на иностранного агента, отозвал своё заявление. Об этом он написал сегодня, 28 декабря, на своей странице во «ВКонтакте».

"Последние несколько дней в СМИ обсуждается информация о моей жалобе на Общество больных сахарным диабетом в прокуратуру, — пишет Смирнов. — В конце концов, несмотря на все заявления и действия, которые могла совершать данная организация, первично то, что она помогает людям и занимается гуманитарной миссией, поэтому я отзываю своё заявление и готов этой организации всячески помогать, если это будет необходимо».

Вероятно, пересмотреть свои действия студента-медика заставила реакция многих СМИ и пользователей соцсетей.

«Тысячи людей после скорого суда могут остаться без необходимой медицинской, просветительской, психологической и правовой помощи. Многие умрут, — пишет Telegram-канал Смертач Daily. — Никита Смирнов называет свой поступок «гражданским долгом». Нам же кажется, что он просто штопаный г*нд*н (откорректировано — ред. ИА REGNUM ), которого надо знать в лицо».

«Никита Смирнов, ты м*д*к (откорректировано — ред. ИА REGNUM ). Это я говорю как человек, у которого в семье есть человек, больной диабетом», — написал в своём Twitter пользователь Скайнлайн.

«Страшно не то, что Никита Смирнов — студент-медик из Саратова, написавший в прокуратуру донос на местное общество инвалидов, больных диабетом, а то, что вы однажды можете попасть к нему на прием», — прокомментировал пользователь Сталкер.

После того, как студент написал на своей странице во «ВКонтакте», что отозвал заявление, обсуждение сложившейся ситуации не прекратилось. Теперь пользователи стали гадать, что именно повлияло на такое решение Смирнова.

«Видимо, ему не очень понравилось всё добро, которое заполонило его соцсети после заявления», — пишет сообщество MDK в Telegram.

«Никита Смирнов отозвал свой донос на НКО больных диабетом. Он что-то понял или подсказали?», — пишет в Twitter Дмитрий К.

Ранее сообщалось, что саратовская прокуратура признала иностранным агентом некоммерческую организацию инвалидов, больных диабетом. Такое решение ведомство приняло после доноса студента второго курса Саратовского государственного медицинского университета Никиты Смирнова.

Как рассказал студент «Новой газете», он «в интернете читал, что эта организация существует на финансы иностранных компаний, уже не припомню, каких». Смирнов посчитал «гражданским долгом» подать сигнал.

«Это и есть гражданская активность. Если бы вы заподозрили что-то подобное, вы наверняка поступили бы так же!» — заявлял ранее он.

Экспертную оценку работе организации больных сахарным диабетом дал доктор исторических наук Иван Коновалов. Изучив деятельность НКО, ученый выяснил, что организация получала деньги от российских филиалов зарубежных фармацевтических компаний и на основании этого сделал вывод, что она «передает информацию зарубежным партнерам о так называемых болевых точках региона» и «формирует предпосылки к дискредитации органов власти».

После такого заключения прокуратура признала общество иностранным агентом и подала на него иск в суд. Слушание дела назначали на 15 января. На организацию могут наложить штраф суммой 500 тыс. рублей. При таком исходе она прекратит свою деятельность, так как, по словам сотрудников НКО, сейчас люди в ней работают бесплатно.

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