Вслед за светом в Грузии подорожала вода

Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Вслед за тарифами на электроэнергию в Грузии повысились тарифы и на воду. Соответствующее решение Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения приняла на заседании 28 декабря.

На сегодняшнем заседании комиссия удовлетворила заявку компании «Georgian Water and Power», которая требовала пересмотра тарифов на водоснабжение населения Тбилиси.

Согласно утвержденному комиссией документу, для тех, кто платит за воду по счётчикам, тариф повысится на 6 тетри за 1 кубометр, а для тех, кто платит подушно — на 75 тетри за душу.

Свое решение члены комиссии объясняют опять-таки теми инвестициями, которые водоснабжающие компании собираются вложить в улучшение своих сетей. Тарифы вступят в силу с 1 января и будут действовать до 31 декабря 2020 года.

27 декабря Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения удовлетворила заявки тбилисской энергораспределительной компании «Теласи» и компании «Энерго-Про Джорджия», которая снабжает электроэнергией регионы страны. С 1 января население Грузии будет платить за свет по повышенным тарифам.

Эксперты предсказывают, что повышение тарифов на свет и воду с нового года приведет и к подорожанию целого ряда товаров и услуг, в первую очередь, продовольствия, что негативно скажется на положении населения страны. Жители Грузии с тревогой ожидают наступления Нового года. А грузинские оппозиционные политики уже начинают строить на этом факте свою предвыборную кампанию.

Одним из первых на решение комиссии откликнулся лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили. Он заявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые должны состояться в Грузии в будущем году, и пообещал, что в случае победы на выборах первым делом распустит комиссию по энергетике.

«Я начинаю президентские брифинги. В течение десяти месяцев я буду сообщать о том, что сделаю в случае, если стану президентом. Правительство «прекрасно поздравило» нас с Новым годом и повысило тарифы на свет и воду. В результате к миллионам Иванишвили и Каладзе добавятся выкачанные из наших карманов копейки. После моей победы на выборах я обязательно распущу эту комиссию», — пригрозил Нателашвили.

Ответственность за повышение тарифов политик возлагает не только на нынешнее правительство, но и на тех избирателей, которые на предыдущих выборах голосовали за «Грузинскую мечту».