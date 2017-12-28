Москвичи тратят на новогодний подарок ребёнку 3-5 тыс. рублей

Москва, , 15:56 — REGNUM Жители Московского региона на детские новогодние подарки чаще всего тратят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (18% опрошенных). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

В Санкт-Петербурге в данном ценовом диапазоне выбрали подарки детям 16% респондентов.

Такое же число респондентов (16%) их обоих городов сказали, что потратили на новогодние подарки своим детям меньше — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

В сумму 1,5. — 2 тыс. рублей с детским подарком уложились по 15% жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Подарок малышу от года до двух лет в 2017 году обошелся родителям из Москвы в сумму менее 2,7 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге на малыша до двух лет родители готовы потратить больше, чем в Москве — около 3,1 тыс. рублей.

Чуть дороже, чем москвичам, обойдется и подарок младшему школьнику 7−10 лет: почти 3,9 тыс. рублей в Петербурге и менее 3,7 тыс. рублей в Москве.

С увеличением возраста ребёнка растут и траты на подарок. Так, подростку 14−18 лет дарят подарки на 65% дороже (в Москве в среднем за 4,4 тыс. рублей).

Подарок подростку обойдется семьи из Санкт-Петербурга чуть более 4 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор накануне Нового года дал родителям рекомендации, как правильно приобрести качественный и безопасный сладкий подарок без ущерба для здоровья детей. Для этого нужно соблюдать несколько правил.

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