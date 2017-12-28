Четверг, 28 Декабря 2017 года
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Пытавшийся спасти акулу мужчина чуть не лишился руки

Общество

Бездыханная акула ожила и попыталась напасть на мужчину

Таллахасси, США, 28 декабря 2017, 15:56 — REGNUM  Спасти пойманную акулу попытался житель Флориды после того, как выловил ее в море, передает 28 декабря Daily Mail.

Рыбак вытащил пойманную акулу на берег и попытался освободить ее от рыболовецких снастей. Однако, бездыханная, на первый взгляд, акула ожила и попыталась напасть на мужчину. Она хотела укусить мужчину за руку, но тот вовремя отдернул конечность.

В результате инцидента акуле удалось захватить пастью секатор, которым мужчина пытался обрезать леску.

После первого нападения рыбак подождал, пока акула успокоится и вытащил крючок из ее пасти, а затем отпустил в море.

Ранее жительница Австралии спасла акулу, которая в испуге билась головой о камни в бухте. Женщина поймала ее за шею и выпустила в открытое море.

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