Армяне во Всероссийском Учредительном Собрании

Москва, , 15:41 — REGNUM Идея Учредительного собрания, как хозяина земли Русской, принадлежит декабристам и народовольцам. По их замыслу Учредительное собрание наделялось неограниченной властью, исключительным правом решать важнейшие вопросы жизни страны. Эта идея обретала более реальные очертания в результате Февральской революции 1917 года.

Временное правительство провозгласило подготовку к выборам в Учредительное собрание «первейшей своей обязанностью». Но подготовка к ним шла очень неспешно. Лишь 1 (14) августа были утверждены члены Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии (Всевыборы). Положением о выборах предусматривалось всеобщее избирательное право с пропорциональной системой выборов по спискам, выдвигавшимся политическими партиями. Голосовать могли все граждане с 20-летнего возраста и военнослужащие с 18 лет. Сначала выборы были назначены на 17 (30) сентября, а открытие Учредительного собрания на 30 сентября (13 октября). Но 9 (22) августа были объявлены новые сроки выборов и созыва Учредительного собрания — 12 (25) и 28 ноября (11 декабря).

После Октябрьской революции (25.X/07.XI) созданное большевиками правительство России — Совет Народных Комиссаров (СНК) подтвердил, что выборы будут проведены в назначенный срок — 12 (25) ноября. Дата созыва Учредительного собрания, однако, не называлась. Любопытно, что первые декреты Советской власти содержали обычно стереотипную фразу: «действителен впредь до Учредительного собрания».

Выборы в Учредительное собрание начались, как и намечали, 12 (25) ноября. Они продолжались несколько недель в 75 избирательных округах. По разным причинам в ряде округов они проведены лишь в декабре 1917 и даже в январе 1918 года.

В голосовании приняло участие 44,5 миллиона человек, около половины избирателей. Всего было избрано 715 депутатов (по данным историка Л.Г. Протасова — 766), из которых 382 мандата получили эсеры, 183 — большевики, 30 — левые эсеры, 17 — меньшевики, 16 — кадеты, 2 — народные социалисты (энесы) и 81 депутат от национальных групп (партийная принадлежность 4 депутатов неизвестна).

Учредительное собрание открылось 5 (18) января 1918 года в 16 часов в Таврическом дворце Петрограда. Фактически из 715 избранных депутатов в его работе участвовали около 410 человек. Среди них преобладали эсеры (правые и особенно центристы во главе с В.М. Черновым), выступавшие совместно с депутатами-меньшевиками, а в ряде случаев и с кадетами. Большевики вместе с левыми эсерами имели лишь 155 мандатов, что составляло 38,5 процентов.

244 голосами против 151 Собрание избрало своим председателем В.М. Чернова. В произнесенной речи он заявил о желательности работы с большевиками, но при условии, что они не будут пытаться «столкнуть Советы с Учредительным собранием». Советы как классовые организации «не должны претендовать на замещение Учредительного собрания», подчеркнул Чернов. Он заявил о готовности поставить на референдум все основные вопросы, чтобы положить конец подкопам под Учредительное собрание, и в его лице — под народовластие.

Большевики и левые эсеры восприняли речь Чернова как открытую конфронтацию с Советами и потребовали перерыва для фракционных совещаний. В зал заседания они уже не вернулись.

Члены Учредительного собрания все же открыли прения и решили не расходиться до тех пор, пока не будет завершено обсуждение подготовленных эсерами документов о земле, государственном строе, о мире. Но начальник караула матрос Железняк потребовал от депутатов покинуть зал заседания, заявив, что «караул устал». В 4 часа 40 минут утра 6 (19) января депутаты покинули Таврический дворец.

6 (19) января Совнарком под руководством В.И. Ленина принял тезисы о роспуске Учредительного собрания, а в ночь на 7 (20) января Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) утвердил декреты.

Депутаты-армяне Учредительного собрания состояли в партиях: Дашнакцутюн — 10 чел., РСДРП (большевики) — 3 чел., РСДРП (меньшевики) — 2 чел., Социалистов-революционеров (эсеры) — 2 чел.

ПАРТИЯ ДАШНАКЦУТЮН

Закавказский избирательный округ (список № 4)

Амбарцумян Константин Саакович (Ухтавор Костя) (1882, Шуша, Шушинский уезд Елисаветпольской губернии — 1918, местность Сайин Кала, ныне на территории Ирака).

Елисаветполь, ныне Гянджа (местопребывание депутата, указанное им в кандидатском списке). Из крестьян. Получил высшее образование в Бельгии (Льеж), по другим источникам — в Болгарии. Второе высшее образование получил в США. Агроном. Поднадзорный с 1903 г. Был в эмиграции в США и Персии, организатор ряда терактов партии Дашнакцутюн. В 1909 г. был арестован и находился в Метехской тюрьме в Тифлисе, затем выслан с Кавказа. С 1915 г. в составе отрядов армянских добровольцев участвовал в освобождении Вана после ухода русских войск, возглавлял правительство Вана. Погиб в бою с турками.

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Газазян Корюн Александрович (1892, Карс — не ранее 1936).

Тифлис (ныне Тбилиси). Сын врача. Поднадзорный с 1909 г. Учился в Петербургском университете. Бухгалтер. Арестован за контрреволюционную деятельность в августе 1935 г., осужден в январе 1936 г. на три года заключения и сослан в Томскую область. Дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитирован в 1989 г.

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Завриев Яков (Акоп) Христофорович (1864, Тифлис — 1920, Москва).

Тифлис. Из дворян, сын полковника. Окончил Военно-медицинскую академию (Петербург), доктор медицины, надворный советник. С 1902 г. главврач Балаханской больницы в Баку. В 1912 — 1913 гг. был в эмиграции. В 1914 — 1915 гг. сражался против турок в армянских отрядах. В 1917 г. заведующий иностранными делами партии Дашнакцутюн, помощник генерального комиссара областей Турецкой Армении, организатор самообороны армян. Тайно встречался с С.Г. Шаумяном, приезжал в Москву для переговоров о будущем Турецкой Армении. После падения в июле 1918 г. Бакинской коммуны арестован в Москве. Умер от тифа.

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Зорян-Ростом Степан Григорьевич (Киркорович) (1867, Тифлисская губерния — 1919, Тифлис).

Из крестьян. Окончил школу в Тифлисе, учился в Московской Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии, исключен в 1889 г. за участие в революционной деятельности. Находился в эмиграции в Турции и Персии. Один из основателей партии Дашнакцутюн. В 1892 — 1905 гг. редактор газеты «Дрошак», центрального органа партии. С 1895 г. жил в Болгарии, был связан с македонскими радикалами. В 1914 — 1916 гг. организатор армянских отрядов добровольцев. С 1918 г. жил в Баку. Преподавал в школе.

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Ованесян-Варандян Микаэл Артемьевич (1870, с. Катук, Шушинский уезд Елисаветпольской губернии — 1934, Марсель, Франция).

Из крестьян. Окончил реальную школу в Шуше, Тифлисскую учительскую семинарию, учился в Женевском, Берлинском, Парижском университетах. Учитель семинарии в Тифлисе. Один из основателей партий Гнчак (1887) и Дашнакцутюн (1890), с 1907 г. представитель партии Дашнакцутюн во II Интернационале, был связан с Ж. Жоресом, К. Каутским, А. Бебелем. В 1920 г. член парламента Республики Армения, дипломат (был назначен на пост посла Армении в Риме). Историк, философ, автор ряда трудов. После прихода большевиков эмигрировал во Францию.

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Огаджанян Амазасп (Амо) Оганесович (1874, Ахалкалак, Тифлисская губерния — 1947).

Ахалкалак (ныне Ахалкалаки). Из дворян. Окончил тифлисскую гимназию, учился на медицинском факультете Московского университета, исключен. С 1894 г. в революционных кружках. В 1896 г. выслан в тифлисскую губернию. В 1899 г. уехал в Бельгию. Окончил Лозаннский университет. Врач. Член Восточного бюро партии Дашнакцутюн. В 1912 г. выслан в Иркутскую губернию, освобожден в 1915 г. В 1917 г. делегат Армянского национального съезда. В 1918 г. министр Закавказского комиссариата. Премьер-министр Республики Армения (май — ноябрь 1920? г.), участник Парижской мирной конференции. С приходом большевиков эмигрировал в Грузию, затем в Иран, Египет.

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Тер-Ованесян (Качазнуни) Ованес Матевосович (1868, Ахалкалак, Тифлисская губерния — 1938, Ереван).

Сын священника. Окончил тифлисское реальное училище, Институт гражданских инженеров (1893). Архитектор. С 1883? г. в революционном движении. В 1906 г. ездил в Ниццу на поиски промышленника Александра Манташева, чтобы потребовать у него деньги на нужды партии Дашнакцутюн. В 1907 г. эмигрировал в Европу, в 1914 г. тайно вернулся в Тифлис. Два сына убиты на войне с турками, третий — в плену. В 1918 г. член Закавказского сейма. Председатель Национального собрания, затем первый премьер-министр Республики Армения. Арестован в 1921 г., освобожден дашнаками. С 1921 г. эмигрировал в Персию, затем в Румынию. В 1923 г. заявил о своем выходе из партии Дашнакцутюн, в 1925 г. вернулся в СССР. Работал в Госплане Армении, преподавал в ереванских вузах, в 1931 г. уволился. В 1937 г. был арестован. Расстрелян.

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Тигранян Сиракан Татевосович (1875, Александрополь, Эриванская губерния — 1947).

Александрополь (в советское время Ленинакан, ныне Гюмри). Из дворян. Окончил юридический факультет Петербургского университета. Ректор Эчмиадзинской духовной семинарии Геворгян. С 1897 г. в студенческом движении. Депутат II Государственной думы от немусульманского населения Эриванской губернии (фракция эсеров). Был сослан, бежал. В 1917 г. вступил в партию Дашнакцутюн. Комиссар Кавказского учебного округа. В 1918 — 1919 гг. министр иностранных дел Республики Армения. В 1923 — 1935 гг. — декан факультета общественных наук Ереванского университета. Преподавал в техникумах и школах г. Ленинакана. Герой Труда Армянской ССР (1936). Жертва сталинского режима (арестован в 1938 г., умер в ссылке в 1947 г.).

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Шахатунян Аветик Тигранович (1884, Эриванская губерния — ?).

Тифлис. Из дворян, сын полицейского чиновника, надворного советника. Окончил эриванскую гимназию, юридический факультет Московского университета (1908). Учитель Эриванской духовной семинарии. Поднадзорный с 1908 г. Арестован в 1910 г. в Тифлисе, выслан с Кавказа на два года. В 1917 г. член ЦК партии Дашнакцутюн.

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Шахназарян-Араратян Саркис Шахназарович (1886 — 1943, Бухарест, Румыния).

В 1918 г. был избран членом Бакинского городского Совета. После провозглашения независимости Армении в конце 1918 г. переехал в Ереван. В 1919 г. член Национального собрания, член бюро партии Дашнакцутюн. В мае 1919 г. назначен вице-председателем Национального собрания. Министр финансов (август 1919 — май 1920 г.), министр общественной помощи, министр внутренних дел (май — ноябрь 1920? г.) Республики Армения. После советизации Армении переехал в Бухарест.

РСДРП (большевики)

Закавказский избирательный округ (список № 5)

Шаумян Степан Георгиевич (1878, Тифлис — 1918, близ Красноводска).

Баку. Из мещан, сын купца. Учился в Петербургском, Рижском технологических институтах, в 1905 г. окончил Берлинский университет. Журналист. Член РСДРП с 1900 г. Делегат IV и V съездов РСДРП, большевик. В 1902? г. эмигрировал. В 1917 г. вернулся из ссылки. Председатель Бакинского Совета. Делегат I и II Всероссийских съездов. Назначен Совнаркомом комиссаром по делам Кавказа. Председатель Совнаркома Бакинской коммуны (апрель — июль 1918 г.). Расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров 20 сентября 1918 г.

Витебский округ (список № 5)

Саркисьянц Саркис Мнацаканович (1886, Тифлис — ?). Витебск. В 1917 г. поручик, за революционную агитацию был удален из артиллерийской бригады. Союз офицеров армии и флота занес его на «черную доску» за пропаганду братания. Примкнул к большевикам, выделяясь образованностью и ораторским даром. В октябре 1917 г. член Витебского военно-революционного комитета. Был смещен за «бонапартизм» под давлением более умеренных, устранился от партийной работы. С расформированием старой армии выбил из Витебска.

Западный фронт (список № 9)

Мясников Александр Федорович (1886, Нахичевань-на-Дону (ныне Ростов-на-Дону) — 1925, Закавказье).

Из мещан. Окончил гимнастические классы Лазаревского института восточных языков в Москве, юридический факультет Московского университета (1911). Помощник присяжного поверенного, журналист. В РСДРП с 1906? г., большевик. Был на каторге. В 1917 г. прапорщик. Член фронтового комитета Западного фронта. Делегат VI съезда РСДРП (б).

Председатель Военно-революционного комитета Западного фронта, Минского и Могилевского округов. В ноябре избран командующим армиями Западного фронта. В 1918 — 1919? гг. председатель Центрального исполнительного комитета Белоруссии, председатель Центрального бюро КП (б) Белоруссии. С 1921 г. председатель Совнаркома Армянской ССР. С 1922 г. председатель Союзного Совета Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР), затем первый секретарь Закавказского крайкома РКП (б).

Погиб в авиакатастрофе.

РСДРП (меньшевики)

Закавказский избирательный округ (список № 1)

Бекзадян Иосиф Артемьевич (? — ?).

В доступных источниках о нем сведений найти не удалось.

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Зурабов Аршак Герасимович (1873, Тифлис — 1920, Эривань).

Из дворян. Сын чиновника, коллежского асессора. Окончил в 1892 г. реальное училище, учился в Харьковском технологическом институте (был исключен за участие в студенческих волнениях) и в Лесном институте (также исключен). Журналист. Член РСДРП: с 1903 г. большевик, с 1906 г. меньшевик, делегат V съезда. В 1904? г. арестован, сослан в Астрахань, но призван в армию во время войны с Японией. Депутат II Государственной думы от Тифлиса. В числе 55 думцев в 1907 г. приговорен к четырем годам каторги. Бежал из Иркутской губернии, эмигрировал. В 1917 г. делегат I? Всероссийского съезда Советов, член Предпарламента. В 1918 г. выслан из Грузии в Армению за оппозиционную деятельность. Умер от тифа.

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ (эсеры)

Закавказский избирательный округ (список № 3)

Атабекьян Левон Николаевич (1857, с. Кусапат, Шушинский уезд Елисаветпольской губернии — 1918, Баку).

Из княжеского рода. Окончил реальное училище в Шуше. Обучался социальным наукам в Лейпцигском и Тюбингенском университетах, а также медицине в Берлинском и Цюрихском университетах. С 1907 г. состоял в партии Дашнакцутюн, а затем вступил в партию Социалистов-революционеров, возглавил организацию армянских эсеров. В 1910 г. был арестован, в 1912-м вышел на свободу. После Февральской революции 1917 г. был избран членом Закавказского комиссариата, затем членом Закавказского Сейма. Являлся активным деятелем Бакинского отделения Армянского Национального Совета. Погиб 20 марта 1918 г. в Баку при выполнении миссии посланца-миротворца во время межэтнических столкновений.

Кавказский фронт (список № 3)

Туманов Леон Георгиевич (1890, Тифлис — 1938). Князь. Сын директора банка. Окончил юридический факультет Московского университета. С 1914 г. помощник присяжного поверенного. Поднадзорный с 1911? г. Тогда же впервые арестован. В 1917 г. товарищ (заместитель) председателя Краевого совета Кавказского фронта. В советское время занимался научной работой. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР в июне 1938 г. Расстрелян.

ОТГОЛОСКИ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

10 (23) января 1918 года в Таврическом дворце открылся III съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, созванный в противовес Учредительному собранию. Классовой непримиримостью звучало выступление соратника Ленина Л.Д. Троцкого:

«Мы знаем Учредительное собрание по его делам, по его составу, по его партиям. Они хотели создать вторую палату, палату теней Февральской революции. И мы нисколько не скрываем и не затушевываем того, что в борьбе с этой попыткой мы нарушили формальное право. Мы не скрываем также и того факта, что мы употребили насилие, но мы сделали это в целях борьбы против всякого насилия, мы сделали это в борьбе за торжество величайших идеалов».

Разгон Учредительного собрания не приняла значительная часть населения России, возлагавшая на демократически избранное учреждение большие надежды. Противник Ленина в борьбе за власть — первый и последний председатель Учредительного собрания В.М. Чернов (1873 — 1952) обратился к нему с открытым письмом, напомнив ему о его «торжественных и клятвенных обещаниях подчиниться воле Учредительного собрания», а затем разогнавшего его. Он назвал Ленина лжецом, «обманными обещаниями укравшего народное доверие и затем кощунственно растоптавшего свое слово, свои обещания».

* * *

В декларации Закавказского комиссариата (коалиционного правительства Закавказья, созданного в Тифлисе в ноябре 1917? г. в составе грузинских социал-демократов (меньшевиков), эсеров, армянских дашнаков и азербайджанских мусаватистов) от 18 ноября (1 декабря) 1917 года указывалось, что он будет действовать «лишь до созыва Всероссийского учредительного собрания, а в случае невозможности его созыва … до съезда членов Учредительного собрания от Закавказья и Кавказского фронта».

После принятия ВЦИК декрета о роспуске Учредительного собрания его члены, избранные от единого Закавказского избирательного округа, вернулись в Закавказье, где 12 (25) января 1918 года в Тифлисе Закавказский комиссариат, обсудив вопрос о политическом положении, принял решение о созыве Закавказского сейма как представительного и законодательного органа государственной власти Закавказья. В состав Сейма вошли члены Учредительного собрания, избранные от Закавказья, и представители политических партий обширного края.

10 (23) февраля 1918 года в Тифлисе с участием 133 депутатов прошло первое заседание Закавказского сейма. Наиболее многочисленные фракции в Сейме значились: Социал-демократическая (меньшевики) — 32 чел.; Мусульманская (мусаватисты и беспартийные) — 50 чел.; Дашнакская — 27 чел.; фракция Социалистов-революционеров (эсеры) — 19 чел.

Армяне в Сейме были представлены 35-ю депутатами:

27 дашнаков (среди них С.Н. Врацян, С.Г. Зорян-Ростом (курсивом отмечены члены Учредительного собрания. — М. и Г. М.), Х.О. Карчикян, О.М. Качазнуни, А.О. Огаджанян, А.И. Хатисов); 4 меньшевика — И.А. Бекзадян, А.А. Ерзинкян, А.Г. Зурабов, Г.Г. Тер-Газарян; 4 эсера — Л.Н. Атабекьян, А.И. Саакян, М. Туманов, Г. Хармандарян.

9 (22) апреля 1918 года Сейм принял резолюцию о провозглашении независимой Закавказской Демократической Федеративной Республики (при голосовании ярыми противниками независимости выступили кадет Ю.Ф. Семенов и левый эсер М. Туманов). Правительство Закавказья возглавил представитель грузинских меньшевиков А.И. Чхенкели. Из десяти министерских портфелей четыре досталось армянам: А.И. Хатисову (министр финансов), А.И. Саакяну (министр продовольствия), О.М. Качазнуни (министр государственного призрения), А.А. Ерзинкяну (министр труда).

13 (26 мая) 1918 года Закавказский сейм объявил о самороспуске. В его решении говорилось: «Ввиду того, что по вопросу о войне и мире обнаружились коренные расхождения между народами, создавшими Закавказскую независимую республику, и потому стало невозможно выступление одной авторитетной власти, говорящей от имени Закавказья, Сейм констатирует факт распадения Закавказья и слагает свои полномочия».

Марина и Гамлет Мирзоян, Ноев Ковчег