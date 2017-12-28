Ярославская область создает электронную систему выдачи льготных лекарств

Ярославль, , 15:39 — REGNUM Ярославская область переходит на новую программу по выдаче льготных лекарств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

«Теперь всея информация о выписанных льготных лекарствах будет фиксироваться он-лайн. Аптеки, медицинские организации, фармсклад объединятся в единую сеть. Врач, выписывая рецепт на льготное лекартсво, будет видеть, сколько его осталось на складах и в аптеках. Аптеки, увидев он-лайн выписанный рецепт, смогут отложить нужное лекарство и, если его не хватает, то привезти его со склада. Это поможет оперативно реагировать на нужды пациентов и существенно облегчит учет лекарственных препаратов и отчеты по ним», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина.

В системе будет формироваться личная карточка пациента, в которую в том числе будет загружаться информация о выдаваемых препаратах. На начальном этапе внедрения новой системы оформление льготных рецептов и отпуск лекарств будет затрачивать больше времени, чем обычно.

Поэтому в первый визит к врачу в 2018 году пациентам Ярославской области, получающим льготные лекарства, нужно будет взять с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Врач заведет эти данные в личную карточку, и дальше пациент будет обслуживаться как и прежде.