В Ярославле родители обеспокоены появлением мачты связи у школы

Ярославль, , 15:31 — REGNUM В Ярославле в разных районах города стали появляться металлические мачты неизвестного назначения. Одна из них вызвала тревогу у родителей учеников школы №84, сообщат корреспондент ИА REGNUM.

По словам депутата муниципалитета Ярославля Алексея Малютина, многие жители в последнее время стали обращать внимание на появление в разных точках города странных металлических матч с расположенным на них навесным оборудованием без опознавательных знаков.

«Один из таких неопознанных объектов не так давно решил расположиться перед входом на территорию школы № 84 в Заволжском районе, что вызвало естественную тревогу и озабоченность родителей учеников этой школы и жителей соседних домов. Встревоженные родители, не найдя нигде информации о таких конструкциях, обратились ко мне с просьбой разъяснить, что это, зачем оно тут стоит и не вредит ли здоровью их детей?», — сообщает депутат.

Он направил соответствующий запрос в мэрию Ярославля, однако ответ не добавил ясности, скорее, наоборот. Судя по официальной информации за подписью директора департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города, разрешений на установку этого объекта не выдавалось.

«Рассмотрев ваше обращение по поводу металлической конструкции, расположенной между д.3 и д.8 по проезду Доброхотова, сообщаю, что она расположена на земельном участке, который предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования МОУ СОШ №84 для эксплуатации здания школы. Обращений по установлению металлической конструкции на данном земельном участке в департамент не поступало, разрешение на установку сооружения не выдавалось», — сказано в ответе, который поступил на имя депутата.

Как уточняет Алексей Малютин, директор школы своего согласия на установку на территории школы металлической мачты не давала. Продолжая свое депутатское расследование, он направил запрос прокурору города, в областной Роскомнадзор и в департамент образования мэрии. Ответы пока не поступили.

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