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Мэрия Ярославля проводит аукцион на уже выполненные работы?

Общество

Система освещения на улице Красноборской смонтирована, аукцион на работы пройдет через две недели

Мэрия Ярославля проводит аукцион на уже выполненные работы?
Новые фонари на улице Красноборской

Ярославль, 28 декабря 2017, 15:07 — REGNUM  Мэрия Ярославля объявила аукцион на выполнение работ по восстановлению наружного освещения на улице Красноборской от улицы Сахарова до Университетской, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Привести в порядок участок улицы неоднократно требовали местные жители. Пикантность ситуации заключается лишь в том, что работы (или, по крайней мере, их основная часть) уже выполнены, в чем на месте убедился корреспондент ИА REGNUM.

О том, что монтаж системы освещения ведется, официальный портал мэрии сообщал еще в конце ноября.

«С завтрашнего дня к работам по монтажу освещения приступает новая подрядная организация. Сегодня проведены подготовительные мероприятия, и завезена часть опор. Подрядчик обязуется произвести все работы в течение 20 дней», — говорится в сообщении официального сайта мэрии от 17 ноября.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM жители улицы, подрядчик не обманул: столбы, провода и светильники были смонтированы в первой половине декабря. Система наружного освещения на Красноборской вполне соответствует условиям проводимого аукциона: опоры железобетонные, светильники светодиодные, использован самонесущий изолированный провод. Правда, пока новые фонари, как говорят местные жители, по вечерам не горят.

27 декабря закончился прием заявок от потенциальных подрядчиков, а 9 января 2018 года должны состоятся сами торги. Начальная цена аукциона составляет 2,3 млн рублей. Срок выполнения работ — до 18 февраля.

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Государственные закупки
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