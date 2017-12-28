В военной операции в Сирии приняли участие более 48 тыс. российских военных

Москва, , 15:01 — REGNUM Общее число военнослужащих из России, которые за два с небольшим года приняли участие в антитеррористической операции в Сирии, составило 48 тысяч человек, сообщил 28 декабря президент России Владимир Путин.

«За два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч наших офицеров и солдат», — сказал президент.

В военных операциях, по словам Путина, приняли участие представители практически всех воинских профессий: лётчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, сапёры, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы и тылового обеспечения, офицеры органов управления и военные советники.

Именно они внесли решающий вклад в разгром террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и позволили Сирии вернуться на путь мирного восстановления.

«Каждый действовал мужественно и решительно — так, как подобает сыновьям и дочерям нашей великой Родины, воинам нашей армии и флота с их героическими, нерушимыми традициями доблести, чести и благородства», — отметил президент.

На торжественное мероприятие в Георгиевский зал Кремля были приглашены более 600 военных всех видов войск Вооружённых Сил России.

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Президент удостоил звания Героя Российской Федерации и вручил ордена Святого Георгия IV и медаль «За отвагу» тем военнослужащим, которые проявили доблесть, честь и благородство во время сражений за интересы России.

Ранее президент объявил о завершении активной фазы операции российских войск в Сирии и выводе основной части группировки. Оставшиеся военные будут обеспечивать постоянное присутствие ВС РФ в Сирии и вести точечную работу по разрозненным группам террористов.

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