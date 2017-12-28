Камеры хранения временно убрали из «Перекрёстков» после взрыва в Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Из магазинов торговой сети «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге убрали камеры хранения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в компании X5 Retail Group (владелец сети), это временная мера, вызванная соображениями безопасности.

Напомним, 27 декабря в одной из камер хранения в «Перекрёстке» на Кондратьевском проспекте, 44, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. 14 человек пострадали, в больницах остаются шестеро, погибших нет. Взрыв признан терактом.

Утром в четверг в магазинах торговой сети камеры хранения уже демонтировали. В Петербурге и Ленобласти работает более 60 магазинов бренда «Перекрёсток».

"Это временно, камеры хранения будут возвращены на место для удобства покупателей по мере завершения проверки», — сообщил представитель пресс-службы ритейлера.

В непосредственной близости от взрыва 27 декабря, помимо покупателей, находились трое кассиров и двое сотрудников торгового зала, одного кассира доставили в больницу, остальные от госпитализации отказались.

X5 Retail Group обещала оказать помощь и поддержку всем пострадавшим в происшествии, которое президент РФ Владимир Путин уже назвал терактом.

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«Перекресток» — федеральная розничная торговая сеть, насчитывающая более 500 объектов по всей стране. Торговая площадь каждого супермаркета составляет от 400 до 2000 кв. метров.