Четверг, 28 Декабря 2017 года
19:19:05 МСК

Камеры хранения временно убрали из «Перекрёстков» после взрыва в Петербурге

Общество

Камеры, скорее всего, вернут после окончания проверки

Санкт-Петербург, 28 декабря 2017, 14:59 — REGNUM  Из магазинов торговой сети «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге убрали камеры хранения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в компании X5 Retail Group (владелец сети), это временная мера, вызванная соображениями безопасности.

Напомним, 27 декабря в одной из камер хранения в «Перекрёстке» на Кондратьевском проспекте, 44, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. 14 человек пострадали, в больницах остаются шестеро, погибших нет. Взрыв признан терактом.

Утром в четверг в магазинах торговой сети камеры хранения уже демонтировали. В Петербурге и Ленобласти работает более 60 магазинов бренда «Перекрёсток».

"Это временно, камеры хранения будут возвращены на место для удобства покупателей по мере завершения проверки», — сообщил представитель пресс-службы ритейлера.

В непосредственной близости от взрыва 27 декабря, помимо покупателей, находились трое кассиров и двое сотрудников торгового зала, одного кассира доставили в больницу, остальные от госпитализации отказались.

X5 Retail Group обещала оказать помощь и поддержку всем пострадавшим в происшествии, которое президент РФ Владимир Путин уже назвал терактом.

Читайте также: Х5 поддержит всех пострадавших при взрыве в ее магазине в Петербурге

«Перекресток» — федеральная розничная торговая сеть, насчитывающая более 500 объектов по всей стране. Торговая площадь каждого супермаркета составляет от 400 до 2000 кв. метров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить