В Крыму нездоровый перекос в сторону частной медицины

Симферополь, , 14:33 — REGNUM Условия, которые сложились в системе здравоохранения Крыма, свидетельствуют о нездоровом перекосе в сторону частной медицины, в то время как государственные учреждения утопают в сложной системе отчётности и рисках быть наказанными частными страховыми компаниями. Об этом 28 декабря на итоговой пресс-конференции в Симферополе рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы региона, вопрос доступности медицины является одним из самых острых на сегодняшний день в Крыму, поэтому ни одно лечебное учреждение сокращено не будет.

«Я однозначно могу сказать, что у нас объём финансирования по сравнению с украинским периодом в десятки раз больше, однако сама процедура, связанная с доступностью узких специалистов, к сожалению, носит конфликтный характер. Нам не хватает около 800 специалистов, педиатров не хватает. Молодёжь сегодня не идёт в государственную медицину», — отметил Сергей Аксёнов.

По его мнению, условия, которые сегодня созданы на полуострове с точки зрения работы системы здравоохранения, говорят о сильном перекосе в сторону частной медицины.

«Перекос в том плане, что она находится в гораздо лучших условиях, чем государственная медицина. Там нет практически никакой отчётности, за 10 минут людям предоставляют любую услугу. Для чего строить такую сложную систему работы госмедучреждений? Зачем такая сложная система отчётности и возможности наказания наших лечебных учреждений частными страховыми компаниями?», — отметил глава Крыма, подчеркнув, что этим и обусловлен столь сильный отток сотрудников в частную медицину».

По его словам, в РК уже создана рабочая группа по урегулированию этой проблемы.

«Мы объединились с коллегами из Москвы и уже работаем в направлении облегчения процедур, возможности убрать все бюрократические моменты, связанные с огромным количеством документов, которые нужно заполнять врачам. Скорее всего, будут отменены ряд приказов Минздрава. Мы проработаем все инструменты и постараемся выйти на новую модель, которая позволит нам легче дышать», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Помимо этого, по его словам, в данный момент также обсуждается ряд мер, которые позволят изменить негативную ситуацию, сложившуюся с точки зрения доступности медицины.

«Для того чтобы заполнить «линейку» в штатном расписании, будет доплата от пяти до семи тысяч рублей в поликлиниках. Также будет доплата специалистам за аренду жилья, которые приезжают работать в отрасль. Эти меры позволят привлечь в медицину специалистов», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму, который после воссоединения с Россией перестраивает свою систему здравоохранения под отечественные стандарты, помимо дефицита современного оборудования наблюдается острая нехватка врачей.

По словам главы Минздрава РК Александра Голенко, сейчас в республике работает 45 тысяч человек в сфере здравоохранения, и только 120 из них приехали из других регионов РФ. Кроме того, людей не хватает для работы на скорой помощи. По мнению специалистов, такой кадровый голод грозит оптимизацией и последующим закрытием ряда больниц, а также сокращением и без того недостаточного персонала.

Так, летом в симферопольском посёлке Гвардейское закрыли детский стационар. Большинство врачей полуострова связывают с этим фактором острую проблему очередей в медицинских учреждениях, которые сильно раздражают крымчан.

Однако, по мнению заместителя министра здравоохранения РК Антона Шаклунова, которое он озвучил минувшим летом, очереди в поликлиниках растут не по этой причине, а из-за того, что медицина на полуострове стала доступней.

В целом, в 2017 году в России признали провал всей реформы системы здравоохранения. «Оптимизация» в этой сфере закончилась тем, что до 2018 года в стране планировали сокращение больниц на 11,2%, поликлиник — на 7,2%. Это при том, что 17,5 тыс. населённых пунктов в России вообще не имеют медицинской инфраструктуры.