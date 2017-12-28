Бесплатный каток открыт до 10 января в метро Москвы

Москва, , 14:35 — REGNUM В переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию Московского центрального кольца (МЦК) «Площадь Гагарина» открылся бесплатный каток.

Этот необычный подарок москвичам к Новому году будет работать вплоть да 10 января 2018 года. На площадке в 200 квадратных метров смогут одновременно кататься 30 человек, за порядком на катке будут следить сотрудники службы безопасности и администратор.

Сообщается, что для удобства катающихся рядом с ледовой площадкой размещены шкафчики для вещей и пункт проката коньков. Увеселительный аттракцион будет открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 22:00.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в столице на новогодних каникулах (2−7 января) можно будет посетить интересные и актуальные выставки, не покупая билета.

В праздничные дни 77 музеев департамента культуры Москвы будут работать бесплатно.

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