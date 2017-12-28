Отмены рейсов, море снега и талый январь: новогодний прогноз Гидрометцентра

Москва, , 14:06 — REGNUM В новогоднюю ночь на всей территории России, за исключением Юго-Западной Сибири, ожидается тёплая погода с температурой воздуха, превышающей климатическую норму на четыре-девять градусов, заявил руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции 28 декабря. Он добавил, что температура будет стремиться к нулю, что обычно приводит к гололёду, вследствие чего многие аэропорты будут проводить обледенительные мероприятия на аэродромах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Когда в прогнозе вы слышите, что температура близка к нулю, то это неблагоприятная погода. Как правило, происходит обледенение подстилающей поверхности на аэродромах. Присутствуют небольшие осадки и ветер, а на аэродроме он всегда более значительный, потому что эти площади свободны от застроек. При нулевой отметке характерны гололедные явления, они очень опасны в связи с тем, что когда самолет снижается с температур в в минус 15 на высоте 3—4 км и попадает в зону нулевых температур, то происходит резкий перепад, и это зачастую приводит к обледенению. Поэтому в последнее время во многих аэропортах происходят задержка вылетов, так как происходят обледенительные мероприятия», — пояснил Вильфанд.

Глава Росгидромета подчеркнул, что нулевая температура, как правило, является самой нестабильной для социальной жизни населения.

«В юго-западной Сибири произойдет понижение температуры на 10 градусов. Наиболее значимые опасные события мы прогнозируем на Тихоокеанском побережье», — отметил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, в январе 2018 года на всей территории страны температура ожидается около и выше нормы. В большинстве регионов России выпадет достаточно высокое большое количество осадков по отношению к норме.

«Опасные явление, конечно, будут, без них никуда, но прогнозировать их можно за 3—4 суток», — подчеркнул он.

Он также рассказал о погоде на зимних курортах. По словам Вильфанда, благоприятная погода ожидается на курортах Сочи, где сейчас 15 градусов тепла. Также хорошая новость для любителей горнолыжных курортов — в Красной поляне уже выпало достаточное количество снега.

«В Альпах погода теплая, но снега недостаточно. В горных регионах и предгорных регионах, где большинство людей отдыхает, снега мало. В Карпатах и Татрах снега вообще нет, там отменены все лыжные мероприятия», — отметил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за приближающего к региону мощного циклона, который обрушится на область 30—31 декабря. Так, синоптики прогнозируют сильные метели, гололед и ветер с порывами до 27 м/сек.

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