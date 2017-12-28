Умер ребёнок, изъятый из семьи: Мизулина обращается в Генпрокуратуру

Пермь, , 15:05 — REGNUM Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой взять на особый контроль расследование гибели в Пермском крае трехлетнего ребенка после его изъятия из семьи. Об этом она написала 28 декабря в своём Twitter.

«Считаю, что необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, проверить законность изъятия детей из семьи и законность действий сотрудников опеки. Я обращусь к генеральному прокурору с просьбой взять на особый контроль расследование этого дела, — пишет Мизулина. — Кажется странным факт падения ребёнка в воспитательной группе и страшный диагноз ребёнка».

Сенатор также отметила, что это уже третий известный случай гибели ребёнка после его изъятия из семьи, и напомнила случаи смерти Умарали Н., который скончался в больнице от цитомегаловирусной инфекции и парагриппа в возрасте пяти месяцев, и Родиона Т. Трехмесячный ребенок также погиб в медицинском учреждении, причиной смерти стал отек головного мозга вследствие контакта с тупым предметом.

«Родительское Всероссийское Сопротивление» имеет в Добрянке на данный момент уже четыре случая изъятия детей из семей. И в каждом мы фиксируем в работе органов опеки многочисленные нарушения, — рассказывает председатель пермского отделения РВС Алексей Мазуров. — Более того, Пермское отделение РВС также сталкивалось с различными нарушениями со стороны представителей других социальных служб. Например, Комиссии по делам несовершеннолетних. В итоге можно видеть, к чему это приводит. Умер ребенок, которого по какой-то абсолютно непонятной причине в сентябре 2017 года не отдали матери. Это уже третья детская смерть, причиной которой стало внедрение в России ювенальной юстиции».

Пресс-секретарь свердловского отделения РВС и постоянный автор ИА REGNUM Алексей Банников выразил надежду, что после обращения сенатора в Генпрокуратуру не только накажут виновных в смерти ребенка, но и дадут оценку сложившейся практике незаконного отбирания детей.

Исходя из нашей практики, зачастую детей забирают просто «за бедность» вместо того, чтобы оказать помощь и сохранить семью, — комментирует Банников. — Как считают психологи, разлучение с матерью даже маленького ребёнка сильно травмирует его психику и иммунитет. В данном случае, по заявлениям медиков, у ребёнка после перелома развилось тяжёлое инфекционное осложнение, которого, предполагаю, могло и не быть. Самое плохое во всём этом, что, прикрываясь благими намерениями «защиты интересов детей», мы как раз наблюдаем их нарушение. Дети должны жить и развиваться в семье — вот их интересы! Чтобы избежать подобных трагедий, вся социальная политика должна быть направлена на сохранение семьи, а не на её разрушение».

Напомним, в начале августа 2017 года трехлетнего мальчика вместе с братом и сестрой изъяли из семьи и направили в Центр помощи детям, а затем в семейно-воспитательную группу. 11 декабря ребенок упал, после чего состояние его здоровья сильно ухудшилось. Мальчика доставили в реанимацию, где он скончался 16 декабря от тяжелого инфекционного осложнения — остеомиелита. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Кроме того, на заседании рабочей группы при аппарате детского омбудсмена по Пермскому краю был рассмотрен ещё один случай изъятия троих детей из семьи, произошедший в Пермском муниципальном районе и признали действия специалистов комиссии неправомерными и необоснованными. Всех троих изъятых там детей вернули в семью.

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