Барнаул, , 13:14 — REGNUM В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, сообщает 28 декабря пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным синоптиков, 29 декабря и первой половине ночи 30 декабря в регионе ожидаются снег, мокрый снег, метели, усиление ветра до 10−15 м/с с порывами до 18−23 м/с, на дорогах сильная гололедица, возможны снежные заносы.

Отмечается, что пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогода, также были проинформированы все оперативные и аварийные службы региона, муниципальные власти и сельские старосты.

При усилении ветра спасатели рекомендуют убрать с балконов незакрепленные предметы, переставить автомобили подальше от деревьев и балконов, а на улице держаться подальше от зданий, строений и старых деревьев.

Кроме того, в МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от выездов на дальние расстояния. В случае, если вы все-таки решили выехать, необходимо залить в автомобиль полный бак бензина, взять в дорогу теплые вещи и горячие напитки в термосе, а также сообщить перед поездкой членам семьи и друзьям маршрут следования и время возвращения.

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