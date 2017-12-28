Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге: уточнённые данные по пострадавшим

Санкт-Петербург, , 08:41 — REGNUM При взрыве, который прогремел в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, пострадали 13 человек. Такие уточненные данные сообщила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

«По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте: 13 человек», — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

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По словам вице-губернатора, пять человек отделались незначительными травмами и от госпитализации отказались. Остальные находятся в медучреждениях под наблюдением врачей.

«Остаются в стационарах: средней тяжести — пять, в удовлетворительной — три человека», — уточнила Анна Митянина.

Опубликован и список пострадавших. Самому взрослому из них 63 года, трое в возрасте 35−37 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, неустановленное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, в одной из ячеек камеры хранения супермаркета «Перекресток» в Санкт-Петербурге сработало 27 декабря около 18:50 мск. Инцидент произошёл в здании на площади Калинина (Кондратьевский проспект, 44). Мощность взрыва составила 200 г в тротиловом эквиваленте. Следственные органы возбудили уголовное дело. Одной из версий, но не основной, является теракт.

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Сообщалось, что дети при взрыве не пострадали. X5 Retail Group, владеющая сетью супермаркетов «Перекрёсток», заявил, что окажет помощь и поддержку всем пострадавшим.

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