Четверг, 28 Декабря 2017 года
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В 2018 году жителям и гостям России предложат религиозный туризм

Общество

Подписано соглашение между Ростуризмом и РПЦ

Москва, 28 декабря 2017, 04:20 — REGNUM  Соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма подписано Ростуризмом с Патриаршим советом по культуре. Об этом 28 декабря сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью газете «Известия».

Отвечая на вопрос о том, чего ожидать туристам в новом году, Сафонов сказал:

«Совсем недавно мы с епископом Тихоном — ответственным Патриаршего совета по культуре — подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России».

Он отметил важность религиозного туризма «для духовного обогащения наших граждан» и для их «приобщения к традиционным ценностям».

Благодаря вышеуказанной договоренности с РПЦ, у туристов появится больший выбор и более благоприятные условия для интересных путешествий по России. Расширятся также возможности туристов из-за рубежа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным аудиторской проверки, проведенной Счетной палатой РФ, в российских регионах создание туристических кластеров осуществляется с нарушением предусмотренных сроков.

Читайте ранее в этом сюжете: Из 44 туристских кластеров полностью созданы только 2 – СП РФ

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Туризм

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