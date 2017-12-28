Четверг, 28 Декабря 2017 года
06:57:49 МСК

Мэр Нью-Йорка напугал горожан «морозами»

Общество

В Нью-Йорке ожидается похолодание до – 8 °С

Нью-Йорк, США, 28 декабря 2017, 03:08 — REGNUM  Призыв не покидать свои дома в связи с наступившими холодами опубликовал мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в Twitter.

«Настоятельно рекомендуем всем жителям Нью-Йорка оставаться в домах как можно больше на время установившихся холодов», — написал Де Блазио.

Отметим, что в Нью-Йорке синоптики прогнозируют на 28 декабря температуру воздуха — 4… — 8 °C.

Читайте также: Ставропольский подросток замерз насмерть

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Якутске и окрестных селах из-за установившихся аномальных морозов — 45 °C отменили занятия в школах для учащихся с первого по пятый класс.

Читайте ранее в этом сюжете: В школах Якутска отменили занятия из-за экстремальных морозов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морозы

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить