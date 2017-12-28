Главу карельского «Мемориала» обязали пройти психиатрическую экспертизу

Петрозаводск, , 02:45 — REGNUM Продления на три месяца ареста Юрия Дмитриева, главы карельского отделения общества «Мемориал», не будет, решил Петрозаводский городской суд, 28 декабря пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно решению суда, 28 января 2018 года Дмитриева отпустят под подписку о невыезде. Он обязан будет пройти психиатрическую экспертизу в Москве в институте имени Сербского.

Как утверждает защита Дмитриева, ссылаясь на итоги повторной экспертизы, снимки его приемной дочери использовались исключительно для контроля ее физического здоровья. Виктор Ануфриев, адвокат Дмитриева, отметил:

«Законных оснований содержания под стражей не было и нет. Они вообще испарились после вчерашней экспертизы».

Комментируя судебный вердикт, Александр Черкасов, член правления международного «Мемориала», заявил о своей настороженности.

«Но есть еще две новости — психиатрическая экспертиза и третья экспертиза фотографий: прокуратура не удовлетворилась экспертизой, которую провела выбранная ею же организация», — сказал Черкасов.

Напомним, Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографии с использованием фотоматериалов с изображением его приемной дочери. 27 декабря 2017 года в Петрозаводске состоялось судебное заседание, инициированное адвокатами Дмитриева. Защита просила изменить Дмитриеву меру пресечения.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Его обвинили в том, что с 2012 по 2015 год он фотографировал приемную дочь без одежды. Помимо этого, его обвиняют в незаконном хранение частей огнестрельного оружия.

Отметим, что ряд российских деятелей, таких как режиссер Андрей Звягинцев, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, а также Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, выступают в защиту Дмитриева, связывая уголовное дело против него с его политической деятельностью.

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