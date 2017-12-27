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Олег Табаков потерял память после выхода из искусственной комы

Общество

Врачи оценивают состояние художественного руководителя МХТ имени Чехова как «стабильно тяжёлое»

Москва, 27 декабря 2017, 23:44 — REGNUM  Народный артист СССР Олег Табаков пришёл в сознание после того, как врачи ввели его в состояние искусственной комы, передаёт 27 декабря телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, в настоящее время актёр находится в сознании, однако практически никого вокруг не узнает.

Напомним, 82-летний Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации Городской клинической больницы №1 имени Пирогова 27 ноября. Актёра подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и экстренно прооперировали.

Позднее стало известно, что Табаков пошёл на поправку и был переведен в обычную палату, однако 25 декабря его состояние вновь резко ухудшилось.

Медики приняли решение ввести Табакова в состояние искусственной комы для снятия нагрузки с внутренних органов. В настоящее время состояние актёра оценивается врачами как «стабильно тяжёлое».

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Состояние здоровья народного артиста Олега Табакова

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