Х5 поддержит всех пострадавших при взрыве в ее магазине в Петербурге

Санкт-Петербург, , 23:32 — REGNUM X5 Retail Group, владеющая сетью супермаркетов «Перекрёсток», окажет помощь и поддержку всем пострадавшим при взрыве в одном из петербургских магазинов сети вечером 27 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители ритейлера.

Напомним, взрыв прогремел около 18:50 в одной из ячеек камеры хранения супермаркета «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44, у площади Калинина Там сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

«Помимо покупателей в момент происшествия в непосредственной близости находились три кассира и два сотрудника торгового зала. Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались», — сообщили в X5.

Сейчас в торговых залах сети принимают меры по усилению бдительности персонала и общей безопасности.

«Коллектив магазина потрясён тем, что подобное действие совершено на территории магазина, и глубоко сочувствует пострадавшим. Компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержу всем пострадавшим», — подчеркнули в X5 Retail Group.

Городские власти сообщили о десятерых пострадавших при взрыве. На данный момент в Елизаветинской больнице находятся двое пострадавших, оба — в состоянии средней тяжести. В Александровскую больницу попали три человека, они находятся в удовлетворительном состоянии, еще один человек — в состоянии средней тяжести. Четверо пострадавших были госпитализированы в Мариинскую больницу, трое находятся в состоянии средней тяжести, один человек — в удовлетворительном состоянии.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом». В Следственном комитете также рассматривают версию теракта, но она не является основной.

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