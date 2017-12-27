Глава пензенского минздрава о гробе у ведомства: мы даже не расстроились

Пенза, , 23:21 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков назвал акцию активистов с гробом и венком дешевкой. Также он выразил надежду, что акция повысила рейтинг ведомства и его сотрудников.

ИА REGNUM напоминает, 15 декабря активисты общественной организации «Левый фронт» принесли к зданию министерства гроб с надписью «Медицина Пензенской области» и похоронный венок. На лицах участников акции были маски с фотографией Стрючкова. Одного из активистов позднее признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), поскольку акция не была согласована. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Министр отметил, что к его удивлению информация о проведении акции не оказала на Стрючкова никакого влияния, сообщает «Пенза-пресс».

"Я буду говорить с двух позиций: как человек и как министр. Сегодня построение медицинской помощи осуществляется ровно в том формате, в котором осуществляется ее финансовое обеспечение. Более того, в рамках выделенных средств — это единственный вариант, который обеспечивает необходимый показатель доступности и качества медицинской помощи», — разъяснил министр положение дел. При этом он заверил, что готов подтвердить свои слова цифрами при разговоре с любым оппонентом.

«А то, что эти люди были в масках, на которых моя физиономия нарисована, может, они гордятся тем, что могут такую маску носить. Ради Бога, пусть поносят. Это дешевка, ни о чем. Мы даже не расстроились. Может, они наш рейтинг повысили тем самым», — высказал предположение Стрючков.