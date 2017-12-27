Кривой пешеходный переход в центре Екатеринбурга объявили вне закона

Екатеринбург, , 20:58 — REGNUM Пешеходный переход на площади 1905 года в Екатеринбурге не является официальным и водителей не будут штрафовать, если они не пропустят идущих по нему пешеходов. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в районе площади есть два законных пешеходных перехода. Тот же, что создали летом 2017 года — не более чем самодеятельность тех, кто его создал.

Дёмин отметил, что водителей не будут штрафовать, если они не пропустят идущих по этой «зебре» пешеходов. При этом он призвал их давать людям пройти, если они всё же по нему идут.

Убирать пешеходный переход не планируют. Некоторые граждане уже не исключают возникновения конфликтных и аварийных ситуаций. Тем более, что площадь 1905 года — место достаточно оживлённое.

Отметим, в ходе ремонта площади 1905 года летом там появилась «зебра», две части которой не стыкуются между собой. Это творение уже высмеяли пользователи социальных сетей.

Судя по всему, повод посмеяться будет и у граждан, которые приедут в Екатеринбург на матчи чемпионата мира в 2018 году. Не исключено, что они будут на нём фотографироваться.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут в мае-июне 2018 года.