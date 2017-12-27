В Тюмени запустили первый электробус

Тюмень, , 20:39 — REGNUM В Тюмени на улицы города вышел первый электробус. Он будет курсироать в тестовом режиме по маршруту № 10, который связывает аэропорт «Рощино», автовокзал и железнодорожный вокзал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Электробус большого класса ЛиАЗ-6274 начал курсировать 27 декабря. Сейчас по данному маршруту курсирует восемь автобусов, из них семь на газу. В электробусе стоимость проезда такая же, что и у его «газовых» собратьев.

Пока новый транспорт работает в тестовом режиме. На тестирование уйдёт примерно год. Уже после этого будет принято решение, закупать ли такой транспорт для Тюмени или нет.

Отметим, на форумах и в соцсетях тюменцы уже подвергли новый транспорт критике. Одним не нравится отсутствие оплаты проезда за наличку, а другие сомневаются в том, что он сможет работать в сильные морозы.

Впрочем, в основном горожане приветствуют появление электробуса на улицах Тюмени.

Отметим, ранее электробусы тестировали на улицах Челябинска и Екатеринбурга. Решений о закупках пока нет. Да и тестовый режим был всего ничего — примерно месяц. Работу во время сильных морозов проверить пока не удалось.

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