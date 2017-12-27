Верховный суд рассмотрит иск Telegram против ФСБ

Москва, , 20:37 — REGNUM Верховный суд России зарегистрировал иск мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ России, который обязывает организаторов распространения информации в сети предоставлять ведомству информацию для расшифровки электронных сообщений. Информация об этом опубликована 26 декабря на сайте Верховного суда.

Иск будет рассмотрен в рамках административного производства. 26 декабря документ передан судье.

Истцом выступает «Телеграм Мессенджер ЛЛП», ответчиком — ФСБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря адвокат, представляющий интересы Telegram, Рамиль Ахметгалиев заявил, что в Верховный суд России подан иск о признании недействительным приказа ФСБ, который обязывает мессенджер предоставлять ключи для расшифровки переписки пользователей. По версии Telegram, приказ нарушает права на частную переписку.

Позднее, 12 декабря, стало известно, что компания была оштрафована на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга.

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