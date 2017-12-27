СК возбудил дело о невыплате зарплат рабтникам «ВИМ-Авиа» 490 млн рублей

Москва, , 19:21 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело о факту невыплаты заработной платы сотрудникам обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом 27 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, дело возбуждено органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК России «Невыплата заработной платы».

По версии следствия, руководство «ВИМ-Авиа», «осознавая противоправность своего бездействия по невыполнению обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством и индивидуальными трудовыми договорами… умышленно, действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты заработной платы на срок более двух месяцев».

Отмечается, что только по состоянию на 19 декабря 2017 года задолженность по заработной плате перед сотрудниками «ВИМ-Авиа» составила свыше 490 млн рублей.

«В настоящее время следствие находится в тесном контакте с инициативной группой сотрудников авиакомпании, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в Следственном комитете.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня восемь сотрудников «ВИМ-Авиа» объявили о голодовке в здании аэропорта «Домодедово», требуя погашения долгов по зарплате. Участники акции составили заявление в Следственный комитет о возбуждении дела по факту хищения их зарплат, которое было факсом отправлено в СК.

Неделей ранее Госдума приняла решение направить запрос в правительство о том, какие меры предпринимаются для погашения задолженности перед работниками «ВИМ-Авиа» и «Когалым-авиа».

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудники «ВИМ-Авиа» устроили голодовку в аэропорту «Домодедово»