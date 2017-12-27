В Узбекистане техосмотры легковых автомобилей передадут предпринимателям

Ташкент, , 19:01 — REGNUM В Узбекистане с 1 января 2019 года техническим осмотром легковых автомобилей физических лиц займутся частные предприниматели. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано 26 декабря на сайте национальной базы данных законодательства Узбекистана.

Передача функций подразделений безопасности дорожного движения по обязательному техническому осмотру транспортных средств начнется с 1 января 2018 года.

Минфину и МВД Узбекистана до 15 января пересмотрит размеры ставок платежей за техосмотр с учетом формы собственности и категории автомобиля.

Министерство внутренних дел также будет проводить постоянный мониторинг и анализ практики техосмотра у частных предпринимателей. По результатам анализа до 1 октября 2018 года МВД должно будет внести предложения по дальнейшему совершенствованию порядка техосмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2017 года в Узбекистане введен порядок выбора так называемых востребованных номеров для автотранспортных средств.

«Элитные» номера стали продавать дороже обычных, в том числе через аукционы.

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