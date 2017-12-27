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Сотрудники «ВИМ-Авиа» устроили голодовку в аэропорту «Домодедово»

Общество

Участники акции направили заявление в Следственный комитет о хищении заработной платы

Москва, 27 декабря 2017, 18:38 — REGNUM  Сотрудники обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» 27 декабря начали голодовку в здании аэропорта «Домодедово», требуя погашения долгов по зарплате, передаёт портал «Такие дела».

Как сообщается, в голодовке участвуют восемь человек, а организатором акции выступила одна из бывших бортпроводниц «ВИМ-Авиа».

"Если говорить простыми словами, мы поняли, что платить нам не собираются, государство выделять деньги также не будет», — заявила организатор акции Екатерина Сангаджиева.

По её словам, сотрудники авиакомпании проработали всё лето, в нарушение санитарных норм бортпроводники «спали по пять-шесть часов, но выполнили все запланированные рейсы по просьбе Минтранса».

«Мы возмущены отношением со стороны профильных ведомств и министерств. Были многочисленные проверки авиакомпании, они знали о всех нарушениях, но ничего не делали, а теперь заявляют, что государство нам ничего не должно», — сказала Сангаджиева.

Объявившие голодовку сотрудники сообщили, что составили заявление в Следственный комитет о возбуждении дела по факту хищения их зарплат. Заявление было факсом отправлено в СК.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря Госдума приняла протокольное поручение, согласно которому нижняя палата парламента должна будет направить запрос в правительство о том, какие меры предпринимаются для погашения задолженности работникам «ВИМ-Авиа» и «Когалым-авиа».

На сегодняшний день долги «ВИМ-Авиа» перед сотрудниками составляют в общей сложности 443,5 млн рублей. Эти деньги включают зарплату за период с июля по декабрь 2017 года.

В Роструде заявляли, что следят за ситуацией с долгами по зарплатам в «ВИМ-Авиа» и помогают в поисках новой работы сотрудникам авиакомпании.

В то же время бывшие сотрудники «ВИМ-Авиа» заявили о намерении через суд требовать выплаты им задолженности по зарплате. Сообщалось, что коллективный иск подают 35 бывших и нынешних сотрудников авиакомпании.

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Финансовые проблемы авиакомпании «ВИМ-авиа»

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