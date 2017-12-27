В Узбекистане внедрят информационную систему «Умный университет»

Ташкент, , 18:36 — REGNUM В следующем учебном году, 2018−2019 годы, в рамках заочной формы обучения в вузах Узбекистана будет внедрена система «Умный университет». Об этом заявили представители министерства высшего образования Узбекистана в ходе пресс-конференции, сообщает 27 декабря «Подробно.uz».

Планируется, что информационная система «Умный университет» будет окончательно запущена в 2021 году.

По словам представителя министерства, система состоит из четырех блоков — учебного, управленческого, научного и финансового. Планируется, что «Умный университет» объединит в единую сеть все вузы страны и охватит все сферы жизни учебных заведений.

В настоящее время компанией LG CNS Uzbekistan разработаны техническое задание для ПО и инструменты анализ текущего состояния образовательного процесса. Решение о разработке самого ПО будет принято только после оценки стоимости всего проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял ряд мер, которые были направлены на совершенствование системы поступления в вузы республики.

Документ был принят для повышения объективности, прозрачности и справедливости поступления в высшие учебные заведения Узбекистана.

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