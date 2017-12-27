Прирост населения в Чувашии произошёл только в двух муниципалитетах

Чебоксары, , 17:21 — REGNUM В Чувашии рождаемость идёт на убыль. Как сообщили ИА REGNUM в Чувашстате, в январе-ноябре 2017 года родились 12 856 человек, что на 2313 меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период.

По предварительным данным, рождаемость упала на 15,2%. В расчёте на 1 тыс. человек населения показатель составил 11,4. Самая высокая рождаемость в Чувашии отмечена в Чебоксарах (12,7), Батыревском районе (12,1) и Урмарском районе (12). Минимальная — в Порецком районе (7,5), Козловском районе (7,9), Алатырском районе и Алатыре (по 8,8). Естественный прирост зафиксирован только в двух муниципалитетах — в Чебоксарах и Новочебоксарске.

Умерли за данный период 14 325 человек — это на 548 (или на 3,7%) меньше к аналогичному прошлогоднему периоду. В расчёте на 1 тыс. населения показатель составил 12,7. Самая высокая смертность зарегистрирована в Красночетайском районе (24,5), минимальная — в Чебоксарах (8,7).

В январе-ноябре текущего года число умерших превысило число родившихся на 11,4% (в январе-ноябре 2016 года число родившихся превысило число умерших на 2%).

Среди родившихся 4727 детей (36,8% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 5397 младенцев (42%) — вторыми, 2034 ребёнка (15,8%) — третьими, 697 новорожденных (5,4%) — четвертыми и более. В возрасте до года умерли 43 ребёнка (в январе-ноябре 2016 года — 49), из них 17 человек — от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде, шестеро — от внешних причин смерти.

По данным ведомства, основными причинами смерти жителей республики остаются болезни системы кровообращения (36,9% всех умерших), внешние причины смерти (12,2%), новообразования (12,2%), болезни органов пищеварения (5,8%) и болезни органов дыхания (5,2%).

За 11 месяцев число зарегистрированных браков увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 476 (или на 7,5%) — до 6801, количество разводов уменьшилось на 163 (или на 4,4%) и составило 3557.