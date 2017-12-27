В Саранске 28 декабря вскроют капсулу с посланием из 1967 года

Саранск, , 16:33 — REGNUM В Саранске 28 декабря в 13:00 мск планируют вскрыть капсулу времени, в которой содержится послание потомкам от жителей 1967 года, сообщили ИА REGNUM в администрации города. Капсула замурована в стену здания муниципалитета.

«Приглашаем всех желающих посетить торжественное мероприятие и стать свидетелями исторического события. Сегодня нам надо работать так, чтобы спустя годы о нас вспоминали с благодарностью», — отметил глава Саранска Петр Тултаев.

В этот же день будет заложено новое послание потомкам, которое вскроют уже в 2050 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первоначально планировалось вскрывать капсулу времени в День Народного единства — 4 ноября 2017 года. Однако в администрацию Саранска, как сообщали в муниципалитете, «поступили многочисленные обращения жителей города с просьбой перенести дату вскрытия капсулы и закладки нового послания». Во-первых, общественность просит не полизитизировать процесс закладки нового послания, так как это, в основе своей, гражданская акция; во-вторых — символично, что вскрытие и закладка нового послания произойдет накануне наступления нового календарного года, пояснили в администрации.

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Кроме того, в составлении нового послания принимали участие все желающие, направлявшие письма в администрацию.

«Составление нового письма, послания потомкам 2050 года — это дело не одной какой-то партии, а должно быть результатом коллективного творчества. Все письма, направленные в наш адрес, будут тщательно проанализированы и составлено одно письмо, которое будет заложено в капсулу», — заверял тогда Тултаев.

Также он приглашал всех на церемонию вскрытия капсулы в 2050 году.

«Не знаю, кто будет из нас в 2050-м году в добром здравии, но я всех приглашаю на торжественное мероприятие через 33 года. Можете сказать, что вас пригласил Тултаев в 2017 году», — говорил глава Саранска.