Карты есть, стипендий нет: В Москве рассказали, кто испортил детям праздник

Москва, , 22:41 — REGNUM В Московском банке ПАО «Сбербанк» прокомментировали ситуацию с задержкой карт и стипендий для студентов «Технологического колледжа №21», ожидающих прихода средств уже четыре месяца. Как корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря сообщил руководитель пресс-центра Олег Власов, первые реестры на выпуск карт поступили в банк из колледжа только 17 ноября. По состоянию на данный момент, студентам и преподавателям данного колледжа «Сбербанк» выдал 657 карт НСПК «Мир».

"Реестры на выпуск карт поступили в банк из колледжа 17 ноября (на выпуск 210 карт), 24 ноября (300 карт), 1 декабря (два реестра — на 195 и 198 карт), 7 декабря (60 карт)», — заявил Власов.

Сотрудник банка подчеркнул, что все лицевые счета по выданным картам передаются в колледж через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» в формате Excel, который выбрала организация-клиент. Кроме того, организованы регулярные выезды для выдачи карт, и очередной выезд сотрудников банка в «Технологический колледж № 21» состоялся 27 декабря.

«Были доставлены готовые к выдаче ещё 257 карт. В настоящее время банк изготавливает ещё 184 карты по реестру, который поступил из колледжа вечером 25 декабря. Эта партия карт должна быть готова до конца текущей недели. — добавил он.

Напомним, согласно постановлению правительства России, сотрудники бюджетных организаций, а также студенты обязаны получать выплаты только на карту Сбербанка «Мир», и задержку стипендий в колледже объясняли тем, что «Сбербанк» до сих пор не открыл лицевые счета на студентов. По словам главного бухгалтера, также проблемы спровоцированы поздним обращением в банк из-за больничных куратором. Кроме того, эту информацию вовремя не донесли до студентов и родителей.

Как бы там ни было, накануне Нового года студенты остались без денег, первокурсники же, а это шестнадцатилетние подростки, которые всерьёз рассчитывали потратить деньги на покупку подарков себе и близким, и вовсе ни разу не получилась положенных выплат. Стоит подчеркнуть, что, по словам учащихся, подобная задержка выплат случается в колледже не впервые: стипендию за 2016 год перечислили лишь в марте 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты из столичного «Технологического колледжа №21» остались без выплаты стипендии за четыре учебных месяца. По словам первокурсников, банковские карты для начисления стипендии должны были выдать в начале учебного года, однако дату всё время переносят на неопределённый срок.

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