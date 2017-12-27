Шесть старых домов на Тележной улице в центре Петербурга сносить не будут

Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Проведенная независимыми экспертами проверка состояния домов на Тележной улице в центре Санкт-Петербурга не выявила их аварийности. Об этом в среду, 27 декабря, сообщил журналистам заместитель председателя городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов, передает корреспондент ИА REGNUM. Эта общественная организация координировала работу экспертов.

Ранее городские власти приняли решение о сносе шести зданий, построенных до 1917 года и имеющих статус исторических. Местным жителям вместе с депутатами и градозащитниками удалось привлечь внимание к проблеме: они убеждены, что никакой аварийности нет, а решение о сносе вызвано желанием продать участки под новую застройку. По согласованию с вице-губернатором Игорем Албиным была назначена дополнительная экспертиза.

На некоторых домах выявлены локальные аварийные участки, но их немного, рассказал журналистам Александр Кононов. Он убежден, что проблему можно решить с помощью реконструкции или капитального ремонта. В свою очередь депутаты городского парламента Борис Вишневский («Яблоко») и Алексей Ковалев («Справедливая Россия») призвали Смольный расторгнуть действующий контракт, подразумевающий снос зданий.

Представитель городского комитета по строительству Владимир Богатов сообщил, что в Смольном изучат и учтут выводы экспертной комиссии. Заказчиком работ на Тележной улице является подведомственная комитету организация, работы остановлены, принято предварительное решение о расторжении контракта. Если выводы экспертной комиссии будут приняты, то решение из предварительного превратится в окончательное.

Борис Вишневский в свою очередь отметил, что при всем уважении к чиновникам лучше «иметь бумагу», в связи с чем уже было направлено соответствующее обращение к губернатору. В недавнем прошлом уже были случаи, когда власти давали устные гарантии, после чего в кратчайший срок, в выходные или в праздники, исторические здания сносились, а чиновники лишь разводили руками.

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Источником проблемы сноса исторических зданий является желание нечистоплотных коммерческих компаний строить и продавать новодел в центре Петербурга, а также готовность чиновников помогать им в этом из соображений, похожих на коррупционные, уверен Алексей Ковалев.

По действующему законодательству, если дом признан аварийным, то инвестор покупает словно бы «пустой участок», а вопросами расселения должны заниматься городские власти, пояснил депутат. Поэтому инвесторам выгоднее делать «теневые заказы» на признание дома аварийным: по этому сценарию «мотивированные» чиновники возлагают все расходы на бюджет.

Лучшим способом борьбы с продолжающимся уничтожением центра Петербурга (не считая «прозрения» городских властей) были бы судебные иски со стороны граждан с требованием дополнительных экспертиз состояния домов, признанных «аварийными», считает Ковалев. Судебная практика показывает, что жители обычно выигрывают такие дела. Но на экспертизы нужны деньги, которые можно вернуть только после судебного решения. Следовательно, необходимо создание общественного фонда для финансирования таких работ.

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