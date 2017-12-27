Новые жилые комплексы появятся в Ленобласти вблизи Петербурга

Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Градостроительный совет Ленинградской области сегодня, 27 декабря, рассмотрел поправки в генплан ряда поселений, находящихся вблизи административной границы региона и соседнего Санкт-Петербурга. Несколько предложений о развитии территорий, с которыми выступили местные власти, нашло поддержку у членов градсовета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

В частности, одобрен проект изменений в генеральный план Аннинского поселения Ломоносовского района. Он предусматривает развитие муниципалитета как комплексной самодостаточной территории, с учетом индивидуальных особенностей входящих в его состав 14 населенных пунктов.

«Сейчас площадь поселения 6,15 га, где официально зарегистрированы 8 140 человек, фактически проживают 15 000 человек, генплан предполагает, что к 2040 году тут будут проживать около 90 000 человек», — уточнили масштаб перспектив в областном правительстве.

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На градсовете рассмотрены материалы по изменению генплана муниципального образования «Муринское сельское поселение». Как отмечает ИА REGNUM, за последние несколько лет Мурино из маленького поселка фактически превратилось в многонаселенный многоэтажный город у границы Петербурга. По неофициальным данным, число жителей Мурино делает его крупнейшим населенным пунктом Ленобласти. В ближайшем будущем он должен получить статус города областного подчинения.

«На территории 350 га в южной части Мурино предполагается создание многофункциональной административной и образовательной зоны с зелеными насаждениями вдоль реки Охты, а не очередной зоны под массовую жилую застройку», — подчеркивают областные власти.

Как сообщается, в связи со значительным количеством замечаний заказчикам и разработчикам проекта рекомендовано продолжить работу над ним.

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С учетом замечаний был одобрен эскиз планировки территории площадью 100 га в Дубровском городском поселении Всеволожского района. Здесь планируется строительство кварталов среднеэтажного жилья общей площадью 250 тыс. кв. м для более чем 7 тыс. человек, а также создание общественно-деловой и рекреационной зон, строительство школы и двух детских садов, развитие улично-дорожной сети.

Также рассматривался эскиз планировки территории площадью 40 га в Заневском городском поселении, между улицей Строителей и петербургской КАД. По проекту здесь предлагается построить жилье на 10 тыс. человек, а также инфраструктуру, включающую три детских сада и школу.

«К проекту было высказано существенное количество претензий с точки зрения дорожно-транспортной инфраструктуры, соответствия его документам территориального планирования и обеспеченности социальными объектами. Проект отправлен на доработку», — отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2017 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил вынести на всеобщее обсуждение идею присвоения деревне Кудрово статуса города Ленинградской области, а для поселка Мурино и деревни Новое Девяткино — идею объединения в один населенный пункт с городским статусом.

Дрозденко также призвал жителей населенных пунктов на границе с Петербургом сменить городскую прописку на областную, если те хотят рассчитывать на социальные блага от Ленобласти.

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