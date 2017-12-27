В Тамбове непривитый ребенок заболел свиным гриппом

Тамбов, , 16:07 — REGNUM В Тамбовской области зафиксирован случай заболевания свиным гриппом. Врачи диагностировали заболевание у младенца грудного возраста, которому не была сделана прививка, сообщило 26 декабря региональное управление Роскомнадзора.

Как следует из сообщения, гриппом А H1N1 pdm болен непривитый десятимесячный младенец. Прививки от этого заболевания делают с шестимесячного возраста.

Эпидемиологическая ситуация в области сохраняется стабильной, информирует служба.

По имеющимся данным, за прошедшую неделю (18—25 декабря) в области было зарегистрировано 5154 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Среди заболевших в большинстве случаев дети, их число составляет 75,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские медики прогнозируют, что смертность от гриппа в стране в эпидемическом сезоне-2017/18 может повыситься.

По данным НИИ гриппа, наиболее распространенной формой заболевания в этом сезоне станет свиной грипп H1N1.

Первый случай заболевания в этом сезоне был зафиксирован в октябре у женщины, проживающей в одном из южных регионов страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Медики: Смертность от гриппа зимой 2017/18 годов может повыситься