Перестрелка в «Меньшевике» — новые 90-е? Реакция соцсетей

Москва, , 21:37 — REGNUM В Москве сегодня, 27 декабря, на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» вооруженный мужчина устроил стрельбу и забаррикадировался в здании. В результате происшествия погиб сотрудник охраны предприятия. Предполагаемый стрелок — бывший директор фабрики. Эта тема довольно активно обсуждается в социальных сетях, пользователи высказывают своё мнение. Кто-то из них — на стороне руководителя фабрики, а кто-то обращает внимание на то, что аналогичные ситуации напоминают происходившее в 90-х.

По словам экс-директора, он забаррикадировался в здании, так как утром его стали «брать штурмом». Виновными в случившемся бывший начальник назвал преступную группировку выходцев с Северного Кавказа и Осетии, которую, по его словам, возглавляют два прокурора. Экс-директор утверждает, что они незаконно присвоили себе предприятие, а его разорили.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на такое заявление, однако большинство из них заняли сторону директора.

«Правильно сделал. Настоящий мужчина. В полицию все равно бесполезно было обращаться», — прокомментировал Умар И.

«Уверен, то, что происходит в «Меньшевике» — попытка противостоять беспределу, который творится в судах и в ФССП по отжиму активов. Директор просто так на такие меры не пошел бы», — считает Алекс К.

«Что за идиот, сейчас его пристрелят, и дети останутся без отца», — прокомментировала Ольга Д.

«Ольга, почему идиот-то? Потому что довели и решил защищаться? У него имущество по беспределу и поддельным документам забирают», — ответил ей Евгений Ш.

Между тем, бывший сотрудник фабрики в эфире РЕН ТВ рассказал, что происшествие со стрельбой — закономерный итог сложившейся ситуации. По его словам, экс-директор создавал невыносимые условия для работников: постоянные задержки зарплаты и невозможность съехать из фабричного общежития. В интернете можно найти и другие отзывы бывших сотрудников фабрики, многие из которых лишь подтверждают эти слова.

«Народ, бегите оттуда. Кадровичка там тетка неадекватная. А директор вообще олень тот еще, в него только сани запрягать».

«Я надеюсь, что их когда-нибудь закроют. Не рассчитываю на разум директора, так как мозгов у него нет. Он тиран, и руководитель из него так себе», — пишут на портале «О работе» бывшие сотрудники предприятия и те, кто пытался туда устроиться.

После появления в СМИ этой информации мнение пользователей разделилось.

«Отзывы отзывами, но что-то мне кажется, не просто так мужик за ружье взялся», — считает Иль Б.

«Если отнимают бизнес, то зачем убивать своего же работника. Да и отзывы про него все почитали уже. Поехавший, по ходу, мужик», — написал Артём Ю.

«Я всё равно верю этому мужику. Да, скорее всего он действительно самодур, ибо решимости отбивать свою жизнь/собственность с оружием в руках хватит не у каждого, но это не особо заставляет меня сомневаться», — прокомментировал Юуру М.

«Вор у вора пытается отжать. Эх, 90-ые», — заключил Василий Т.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержать бывшего директора «Меньшевика» пока не удалось. Предполагается, что подозреваемый мог скрыться через подземный переход. Полицейские надеются установить его точное местоположение по сигналу мобильного телефона. В случае доказательства вины экс-начальнику фабрики может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 25 лет.

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