Главное управление МВД проверит данные о побоище в липецком клубе

Елец, Липецкая область, , 15:53 — REGNUM Группа сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России отправилась в Липецкую область, чтобы проверить информацию об избиении посетителей ночного клуба «Каракум» полицейскими. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба МВД РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь с 17 на 18 ноября в клубе «Каракум» города Елец силовые ведомства проводили спецоперацию — у них была информация, что в заведении торгуют наркотиками и употребляют их. Однако очевидцы заявили, что при задержании к отдыхавшим применяли силу. Об этом случае заговорили месяц спустя, когда депутат Павел Евграф на заседании облдумы попросил областную прокуратуру проверить произошедшее и передал в надзорный орган видеозапись, на которой был зафиксирован процесс задержания.

«Руководством ГУСБ МВД России назначена служебная проверка с выездом в регион для оценки правомерности действий сотрудников УМВД России по Липецкой области при проведении оперативно-профилактических мероприятий в одном из ночных клубов города Ельца в ночь на 18 ноября текущего года», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проверяющие изучат все материалы, касающиеся происшествия: видеозаписи, жалобы граждан, публикации в СМИ. Если выяснится, что сотрудники полиции в ходе спецоперации действительно нарушили законодательство, виновных должностных лиц и их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, добавила представитель МВД.

Напомним, происшествие в елецком клубе уже проверяют региональная прокуратура и Следственный комитет. По данным областного управления МВД, сотрудники правоохранительных органов прибыли в клуб из-за сообщения о драке и употреблении наркотиков. После операции были задержаны 22 человека, один из которых находился в состоянии наркотического опьянения. Также выяснилось, что у заведения не было лицензии на продажу алкоголя.

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