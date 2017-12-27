Среда, 27 Декабря 2017 года
18:41:32 МСК

В Казахстане загранпаспорт подорожает вдвое

Общество

До 19264 тенге (3346 рублей)

Астана, 27 декабря 2017, 15:40 — REGNUM  В 2018 году в Казахстане госпошлина за оформление заграничного паспорта увеличится в два раза, до восьми месячных расчётных показателей (МРП), сообщает 27 декабря КазТАГ.

МРП в Казахстане составляет 2405 тенге (418 рублей). В настоящее время загранпаспорт можно оформить за 4 МРП — 9620 тенге (1671 рубль).

С 1 января 2018 года за получение загранпаспорта гражданам Казахстана придется заплатить 19 264 тенге (3346 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, новый Налоговый кодекс Казахстана был одобрен парламентом республики 13 декабря, и 25 декабря документ подписал президент РК Нурсултан Назарбаев.

Налоговый кодекс был принят в парламенте после изменений и дополнений, которые были внесены Сенатом.

Поручение об улучшении налоговой политики было получено обеими палатами республики от Назарбаева в ходе совместного заседания в сентябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Казахстана одобрил новый Налоговый кодекс после поправок

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить