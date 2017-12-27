В Казахстане загранпаспорт подорожает вдвое

Астана, , 15:40 — REGNUM В 2018 году в Казахстане госпошлина за оформление заграничного паспорта увеличится в два раза, до восьми месячных расчётных показателей (МРП), сообщает 27 декабря КазТАГ.

МРП в Казахстане составляет 2405 тенге (418 рублей). В настоящее время загранпаспорт можно оформить за 4 МРП — 9620 тенге (1671 рубль).

С 1 января 2018 года за получение загранпаспорта гражданам Казахстана придется заплатить 19 264 тенге (3346 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, новый Налоговый кодекс Казахстана был одобрен парламентом республики 13 декабря, и 25 декабря документ подписал президент РК Нурсултан Назарбаев.

Налоговый кодекс был принят в парламенте после изменений и дополнений, которые были внесены Сенатом.

Поручение об улучшении налоговой политики было получено обеими палатами республики от Назарбаева в ходе совместного заседания в сентябре 2017 года.

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