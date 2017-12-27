Не долетели: Самолет из США развернулся на полпути, чтобы вернуть пассажира

Лос-Анджелес, США, , 15:32 — REGNUM Развернуть самолет на полпути из Лос-Анджелеса в Токио был вынужден командир борта после того, как выяснилось, что на борту находится незарегистрированный пассажир, сообщает телеканал CBS со ссылкой на сообщение авиакомпании All Nippon Airways.

«Во время полета члены экипажа узнали, что один из пассажиров сел не на тот рейс, и уведомили пилота. В рамках политики безопасности авиакомпании первый пилот решил вернуться в аэропорт вылета, где пассажир покинул самолет», — говорится в сообщении.

Сотрудники японской авиакомпании обнаружили пассажира с билетом на другой рейс только спустя четыре часа полета. Выяснилось, что мужчина ошибся рейсом. В итоге пилот, управлявший самолетом с 150 пассажирами на борту, решил вернуться в Лос-Анджелес и высадить «туриста».

После возвращения самолета в аэропорт вылета пассажиров не выпускали из салона, пока полиция не допросила соседей мужчины. После этого сам рейс перенесли на день. В настоящее время расследованием инцидента занимается ФБР.

Указанным рейсом среди прочих пассажиров летел певец Джон Ледженд и его беременная жена — американская ведущая Крисси Тейген. Они направлялись на отдых в Японию, во время инцидента в порыве эмоций Тейген написала в Twitter гневное сообщение.

«За что нас всех наказали и заставили вернуться назад из-за чужой ошибки? Не лучше ли было долететь до Токио и оттуда отправить пассажира назад? Все задаются тем же вопросом», — возмутилась ведущая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии инвалида вынудили подниматься в самолет ползком. Мужчина с парализованными ногами преодолел 17 ступенек трапа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии инвалида вынудили подниматься в самолет ползком