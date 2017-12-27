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В Литве завершено расследование о растратах на Игналинской АЭС

Общество

Обвинение официально предъявлены бывшему и действующему руководителям станции

Вильнюс, 27 декабря 2017, 14:52 — REGNUM  Литовские правоохранительные органы объявили о завершении расследования о крупномасштабных растратах на остановленной Игналинской АЭС, которую в настоящее время демонтируют за счёт доноров ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 декабря. Дело передано в суд.

В проведении непрозрачных конкурсов и растрате 1,5 млн евро обвиняются бывший гендиректор станции Освальдас Чукшис, действующий глава станции Дарюс Янулявичюс, и руководитель коммерческого отдела станции Лаурас Пуслис. Им грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы. По версии следствия, они организовали фиктивные конкурсы по продажи радиоактивного медного лома с демонтируемой станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демонтаж Игналинской АЭС осуществляется за счёт средств помощи ЕС. Напомним, Брюссель уже неоднократно возмущался непрозрачным использованием средств на демонтаж станции, а после череды предупреждений было предложено сократить финансирование этого проекта, что вызвало волну возмущения литовских властей.

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