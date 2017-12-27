Донорство – это сострадание к людям, считают 56% граждан РФ

Москва, , 14:51 — REGNUM В России растет число граждан, когда-либо принимающих участие в донорской деятельности. Так, если в 2015 году эта доля составляла 39%, то в 2017 года — 47%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сдавали кровь однажды 12% респондентов, несколько раз 15%, более трёх раз 20%. Не принимали участие в программах по сдаче крови 52% жителей России.

При этом снизился страх заразиться инфекционными заболеваниями при сдаче крови. Если в 2008 году такие опасения выражали 57% опрошенных, то в 2017 году — лишь 20%.

Это связано с тем, что выросла уверенность в надежности современных медицинских технологий. 70% убеждены, что новые технологии позволяют обеспечить необходимую безопасность (в 2008 г. — 35%).

Также, согласно опросу, в России снижается дефицит донорской крови. В 2008 г. 76% опрошенных говорили, что запасов крови недостаточно, в 2017 г. — 57%.

Денежные компенсации за сдачу крови не воспринимаются как стимул участия. 58% считают, что необходимо развивать иные формы стимулирования донорства (в 2008 г. 55% полагали, что для увеличения числа доноров достаточно только увеличить размер выплат).

Основными мотивами донорства граждане, сдававшие кровь, называют, в первую очередь, сострадание к людям в целом (56%), стремление помочь конкретному человеку (39%).

Сдавали кровь ради материального вознаграждения только 8% доноров.

81% работников и учащихся выразили готовность принять участие в донорской акции, если бы она проводилась по месту работы/учебы.

Опрос проведен 4−6 декабря 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года утверждены новые правила награждения жителей Москвы званием почётного донора. Получить звание «Почётный донор Москвы» стало намного проще.

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