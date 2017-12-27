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Без света в Хабаровском крае остаются 14 населенных пунктов

Общество

Для устранения последствий обрывов ЛЭП, перехлёста проводов, повреждения опор задействовано более 30 человек и 16 единиц техники

Хабаровск, 27 декабря 2017, 14:34 — REGNUM  В результате циклона в Хабаровском крае без электроэнергии остаются 14 населенных пунктов, сообщает 27 декабря пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Десять населенных пунктов остается без света в Николаевском районе края, один — в Ульчском и еще три — в Ванинском.

Сообщается, что для устранения последствий обрывов ЛЭП, перехлёста проводов, повреждения опор задействовано более 30 человек и 16 единиц техники. Несмотря на сложные метеоусловия, аварийно-восстановительные работы, организованные бригадами электросетей, продолжаются без остановок.

Полностью планируется завершить восстановление подачу электричества после улучшения погодных условий. Кроме того, отмечено, что все социально значимые объекты в городах и селах, отключенных от централизованной подачи электроэнергии, запитаны от резервных источников питания.

«Нарушений в теплоснабжении населенных пунктов нет, котельные работают в штатном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Напомним, 26 декабря в Углегорском районе Сахалинской области был объявлен режим ЧС в результате бушующего над регионом циклона. Сообщалось, что ураганный ветер сорвал крыши с 13 домов в Углегорске.

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В городском округе были перекрыты автомобильные дороги, закрыты школы и детские сады, жителей экстренные службы просили не покидать жилье и не пользоваться личными автомобилями.

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