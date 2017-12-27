Омская область: население «тает», затраты на выборы – растут

Омск, , 14:22 — REGNUM Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Нерадостная статистика

Омские статистики сегодня, 27 декабря, обнародовали информацию о естественном движении населения региона в январе — ноябре 2017 года, и она не внушает оптимизма.

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, в январе — ноябре 2017 года в Омской области зафиксирована естественная убыль населения: число умерших превысило число родившихся на 2481 человека.

Всего органы ЗАГС за этот период зарегистрировали 20 904 родившихся и 23 385 умерших. Общий коэффициент рождаемости соответствовал 11,6 промилле. Общий коэффициент смертности — 13,0 промилле.

По информации Омскстата, за одиннадцать месяцев текущего года в Омской области зарегистрировано 13 074 брака. Развод оформили 7926 супружеских пар. Таким образом, в расчёте на 1000 жителей области приходилось в среднем семь браков и четыре развода.

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Напомним, в январе — ноябре 2016 года в Омской области число родившихся превышало число умерших на 338 человек. За этот период было зарегистрировано 24 383 родившихся и 24 045 умерших. Общий коэффициент рождаемости соответствовал 13,5 промилле. Общий коэффициент смертности — 13,3 промилле.

«Зерновой экспресс»

Омская область на заседании оперативного штаба Минсельхоза РФ отчиталась о работе по регулированию рынка зерна.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 декабря, в правительстве региона, в ноябре из Омской области отправили первый организованный экспресс из 66 вагонов для вывоза зерна общим весом более 4,6 тыс. тонн для нужд Калининградской и Ленинградской областей. 18 декабря из Омской области ушёл второй «зерновой экспресс», состоящий из 67 вагонов. В формировании состава приняли участие четыре грузоотправителя региона. Всего за декабрь 2017 года омские поставщики погрузили 1352 вагона, в том числе на экспорт — 320 вагонов. В настоящее время формируется состав третьего зернового экспресса, который планируют отправить 29 декабря.

С начала 2017 года на экспорт отгружено 160 тыс. тонн зерна, в том числе 94 тыс. тонн из урожая 2017 года. В облправительстве уточнили, что в 2017 году железнодорожным транспортом будет вывезено порядка 780 тыс. тонн зерна. Всего грузоотправители региона подали 2117 заявок на перевозку зерна по железной дороге. Уровень обеспечения заявок в Омской области в уходящем году составит 75%.

Власти Омской области напомнили, что 20 декабря 2017 года правительство РФ приняло правила предоставления в 2017—2018 годах федеральных субсидий АО «РЖД» на возмещение потерь при перевозке зерновых грузов. До середины 2018 года железнодорожникам в рамках постановления предоставят субсидию в объёме около 3 млрд рублей на перевозку 3,2 млн тонн зерна из 13 российских регионов к южным, северо-западным и дальневосточным портам. В число крупнейших поставщиков российского зерна вошла и Омская область.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Омскстата, в 2017 году в хозяйствах всех категорий Омской области произведено почти 3,5 млн тонн зерна. Урожай внушительный, однако, по словам начальника отдела переработки и товарного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Цыпленкова, есть проблемы с вывозом зерна, потому что не хватает вагонов-зерновозов.

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Цыпленков отметил, что в настоящее время цена за тонну зерна третьего класса — примерно 6,5 тыс. рублей с НДС.

Выборы дорожают

В сентябре 2018 года в Омской области пройдут выборы губернатора.

Как сообщила пресс-секретарь омского облизбиркома Наталья Ботвина, на выборы губернатора региона с учётом двух туров заложено порядка 370 млн рублей.

«На первый тур запланировали около 200 млн рублей, на второй тур — 170 млн рублей. Основная статья расходов, более 70% — дополнительная оплата труда членов участковых и территориальных избирательных комиссий», —цитирует Ботвину «Коммерсантъ».

В 2015 году расходы на проведение выборов губернатора в регионе составили 132 млн рублей. По словам Натальи Ботвиной, увеличение трат предполагается в том числе за счет роста затрат на информирование избирателей, а также применения технологии QR-кода и голосования по месту фактического нахождения избирателя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Назаров в октябре 2017 года ушёл в отставку с поста губернатора Омской области в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе. Он руководил регионом с 2012 года, в 2015 году переизбрался, выиграв выборы губернатора.

Врио губернатора Омской области был назначен уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков. Выборы главы региона пройдут в сентябре 2018 года. И пока официально никто не объявил о своём желании побороться за этот пост.

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