Жителей Алтайского края предупредили о надвигающейся непогоде

Барнаул, , 11:23 — REGNUM Алтайский край в ближайшие дни окажется во власти непогоды. Штормовое предупреждение на 27 и 28 декабря распространило региональное управление МЧС, передаёт ИА REGNUM.

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По данным синоптиков, в Алтайском крае в конце дня 27 декабря и ночью 28 декабря ожидается усиление ветра до 20 м/с, порывы которого местами будут достигать 27 м/с. Также ожидается сильный снег и метель.

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«По югу края возможно отложение мокрого снега, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы», — говорится в сообщении ведомства.

Синоптики отмечают, что похолодание и ухудшение погоды в регион принесёт североатлантический циклон, который надвигается на Алтайский край.

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В региональном ГУ МВД в связи с непогодой предупреждают о возможном росте количества дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение по непогоде действовало в регионе и 25−26 декабря. Также прогнозировались осадки в виде мокрого снега, метель и ураганный ветер.

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