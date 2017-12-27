Зимние забавы в Татарии: детство за плату

Набережные Челны, Татария, , 07:34 — REGNUM Депутат городского совета Набережных Челнов Сергей Яковлев, известный тем, что потребовал отменить конституцию Татарии и наименование должности «президент» для главы республики, потребовал проверить законность взимания платы за катание на уличных горках. Столкнувшись с этим фактом лично, депутат написал обращение к городскому прокурору, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Прокурора города Набережные Челны А.П. Евграфова прошу проверить законность оказания платных услуг на «коммерческих» горках, располагающихся на муниципальной земле Автозаводского, Комсомольского, Центрального районов города Набережные Челны, в том числе на предмет прохождения конкурсных процедур на получение такого права. По итогам проверки прошу обеспечить доступ к материалам надзорного дела», — уточнил депутат.

Ситуация с платой за детское развлечение вызвала негодование жителей республики.

«А какое они имеют право на городских ёлках платные аттракционы устанавливать? Детям душу травят, праздник портят», — пишет анонимный пользователь.

А Светлана В. вопрошает: «Где же вы теперь, наши советские призывы «всё лучшее детям»?

Другой пользователь соцсетей под именем Светлана Ш. предлагает вспомнить книгу Носова «Незнайка на Луне»: «Читайте вместе с детьми «Незнайку на Луне». Носов предвидел», и добавляет уже из Джанни Родари: «С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки».

»У нас тоже на Солнечной Поляне по 50 рублей берут, если со своими тюбингами», — пишет Александр М.

Депутат возмутился тем фактом, что рядом с платными горками нет бесплатных: «В местах городских ёлок нужно как минимум по одной бесплатной горке. Она может быть меньше платной, но она должна быть».

Между тем в Казани бывшее муниципальное унитарное предприятие провело интересный предновогодний тендер на уличные развлекательные сооружения. АО «Казэнерго» 26 декабря 2017 года объявило закупку у единственного поставщика на оказание услуг монтажа и демонтажа одного из городских ледовых городков (возле Центрального стадиона в г. Казани). Цена контракта — 21 276 030 рублей. Название компании, с которой он заключён, не сообщается, подробности оказания услуги, а также источник финансирования не обнародованы.

Напомним, МУП «Производственное объединение «Казэнерго» в рамках приватизации было преобразовано в АО постановлением от декабря 2012 года. С июля 2014 года компания — субъект естественной монополии по производству и поставке тепловой энергии потребителям Казани и единая теплоснабжающая организация.