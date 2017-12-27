В Турции скорректировали процедуру расторжения брака

Анкара, , 00:50 — REGNUM Процедура развода в Турции претерпела изменения, говорится в опубликованной Управлением по делам религии фетве, передает Sputmik.

«Если муж назвал свою жену матерью или сестрой, то их брак будет считаться расторгнутым», — сообщается в документе.

В фетве уточняется: если муж и жена ранее не разводились, они впоследствии снова могут вступить в брак.

Это не первое изменение, внесенное в порядок бракоразводного процесса в Турции.

Ранее уже было опубликовано распоряжение, согласно которому супругам разрешено оформить развод с помощью сообщения по телефону, а также по e-mail или по факсу. Чтобы развод считался законным, муж три раза должен сказать (или написать) слово talak (что по-арабски означает «развод» по-арабски).

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