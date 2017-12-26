СМИ: Сотрудниками ФСБ задержан главный юрист «Роснефти»

Москва, , 23:59 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали руководителя юридического отдела компании «Роснефть», сообщает 26 декабря агентство РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

По информации агентства, глава юротдела компании обвиняется в получении взятки от криминального авторитета, известного под прозвищем «Шакро Молодой».

Никаких подробностей не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Пресненский суд Москвы приговорил бывших сотрудников полиции Дениса Ромашкина, Ильдара Шакирова и Рената Зиннатулина к четырем, двум годам и шести месяцам и двум годам лишения свободы соответственно за участие 14 декабря 2015 года в перестрелке с участием вора в законе Захария Калашова, известного также как Шакро Молодой.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшие полицейские получили сроки по делу о стрельбе в ресторане Elements